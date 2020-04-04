Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, звернулася до підписників з цікавим питанням

Зірка, як завжди, опублікувала гаряче фото, на якому показала своє красиве тіло, передає Politeka.net.

Модель з'явилася в комплекті нижньої білизни в горошок. Червоні лінії тканини на ліфчику і трусиках додали образу яскравості.

"Наряд" був непростим, а з прозорими вставками, що додавало пікантності фото.

Ліфчик обтягнув великі груди української знаменитості, а лямки крихітних трусиків модель натягнула вище стегон.

В пупку пружного преса видно круглу сережку. На шиї ж, крім чорного чокера, помітна маленький акуратний ланцюжок з кулоном.

Зірка піднесла до дзеркала телефон і зробила селфи, позуючи з парфумами в руках.

"Напишіть ЧЕРЕЗ ЩО ВИ НА МЕНЕ ПІДПИСАЛИСЯ ( Наприклад фото, мотивація, інформація про операції, стиль та інше) 🙈 І з коментарів виберу один і відправлю вам приз💖 В СТОРІС ДОКЛАДНО", - написала Омович в пості.

За 16 хвилин пост зібрав понад 4000 лайків та багато коментарів.

"Обожнюю тебе, навіть якщо ти всяку@ хрень рекламуєш 🔥🖤", "Підписалася, тому що ти кльово зухвала 💪", "Я хочу парфуми !!!я чесно підписалася хотіла тату розглянути ))", "Через великі сі*і і красиву попу!!!!", "Люблю гарні фотографії жінок. Як окремий вид мистецтва😍 чекаю кожен раз нових фотографій! Дуже красиво !", "😍😍😍😍 Богиня", "Просто, красиве тіло. Дивлячись на тебе з'являється мотивація", "Ви ексклюзивні! Вище ніж люкс!", "Цікаво дивитися на ваші фотографії , у вас цікавий запис , інформаційний ,і ви людина приємна ..🔥🙌", "Альона , тому що в тебе цікавий профіль , ти незвичайна дівчина , багато про тебе знають , як про успішного блогера і просто красуню", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Олена Омович без білизни показала, за що її люблять чоловіки: видовище не для слабаків.

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