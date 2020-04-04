Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, обратилась к подписчикам с интересным вопросом

Звезда, как всегда, опубликовала горячее фото, на котором показала свое красивое тело, передает Politeka.net.

Модель предстала в комплекте нижнего белья в горошек. Красные линии ткани на лифчике и трусиках добавили образу яркости.

"Наряд" был непростым, а с прозрачными вставками, что придавало пикантности фото.

Лифчик обтянул большую грудь украинской знаменитости, а лямки крохотных трусиков модель натянула выше бедер.

В пупке упругого пресса видна круглая серьга. На шее же, кроме черного чокера, заметна маленькая аккуратная цепочка с кулоном.

Звезда поднесла к зеркалу телефон и сделала селфи, позируя с духами в руках.

"Напишите ИЗ-ЗА ЧЕГО ВЫ НА МЕНЯ ПОДПИСАЛИСЬ ( Например фото, мотивация, информация об операциях, стиль и тд) 🙈 И из комментариев выберу один и отправлю вам приз💖 В СТОРИС ПОДРОБНО", - написала Омович в посте.

За 16 минут пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Обожаю тебя, даже если ты всякую@ хрень рекламируешь 🔥🖤", "Подписалась, так как ты клёво дерзкая 💪", "Я хочу духи !!!я честно подписалась хотела тату рассмотреть ))", "Из-за больших си*ь и красивой попы!!!!", "Люблю красивые фотографии женщин. Как отдельный вид искусства😍 жду каждый раз новых фотографий! Очень красиво !", "😍😍😍😍 Богиня", "Просто, красивое тело. Глядя на тебя появляется мотивация", "Вы эксклюзивны! Выше чем люкс!", "Интересно смотреть на ваши фотографии , у вас интересный аккаунт , информационный ,и как человек вы приятная ..🔥🙌", "Алена , потому что у тебя интересный профиль , ты необычная девушка , многие о тебе знают , как об успешном блогере и просто красавице", - написали пользователи сети.

Напомним, что Алена Омович без белья показала, за что ее любят мужчины: зрелище не для слабаков.

Как сообщала Politeka, Омович едва вместила «близняшек» в облегающий топ: «Как торчат…».

Также Politeka писала, что Омович без белья раздвинула ноги, показав все самые сочные места: «Дешево выглядит».