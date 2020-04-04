Американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая завоевала большую популярность благодаря своей фигуре, предстала в очень откровенном образе

Звезда опубликовала пикантный снимок в своем Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Эби позирует в прозрачном топе, свозь который видны сочные прелести.

Большие прелести звезды выпирали, а маленькая завязочка на груди давала еще больше разыграться фантазии.

Также Эби немного захватила свой пресс, он упругий и ему позавидуют многие.

Модель распустила волнистые волосы и закинула их набок.

Красотка смотрела в камеру своими большими зелеными глазами и приоткрыла губы.

Ненавязчивый макияж лишь подчеркнул естественную красоту Эби.

За четыре часа пост собрал почти 80 тысяч лайков и много комментариев.

"Аппетитные близняшки", "Черт возьми, детка", "Ням-ням 👅👅👅❤️❤️❤️😍😍😍", «Ты прекрасная девушка», «Это великолепно 💞💞💞💞💞💞💞💞💞», «Захватывающе, просто вау 😍», «Кожа выглядит свежей 🙌», «О, черт возьми, Боже! НЕТ СЛОВ, ты просто ангел! Как? Как, господи, эта красота вообще возможна? О, я знаю, потому что у нее доброе сердце и она благословляет всех вокруг. Люблю тебя издалека», «Детку, которую нужно освободить», «Милый ребенок, господи!!", - написали иностранные пользователи сети.

Напомним, Эби Рэтчфорд предстала в светлых брюках-клеш в темную полоску. Завершила ее образ шляпка.

Больше на модели ничего не было, но большие груди звезда скрыла. Она присела и прикрывала прелести коленками.

При этом красотка пристально смотрела в камеру.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд обтянула свои пышные формы бельем из кружева. Через ткань просматривается все, что не должно быть доступно постороннему взгляду.

Напомним, что мокрая Рэтчфорд без белья похвасталась необъятными формами: «Космос!».

Как сообщала Politeka, Эби Рэтчфорд сверкнула роскошным телом в крохотном купальнике: «Ого, какие…».

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд сверкнула божественным телом в кружевном белье: "Ого, какие большие...".