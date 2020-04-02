Топ-модель Емілі Ратаковски показала розкішне тіло в новій гарячій фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, зірка позує на камеру у вбранні з квітів, який підкреслює її ідеальні форми. При цьому саме фото зірка ніяк не прокоментувала.

Уточнимо, що шанувальники зірки були позбавлені можливості що-небудь сказати – фотографію модель вирішила викинути у себе в Сторисе.

Як повідомлялося раніше, модель Емілі Ратаковски здивувала фанатів дивним знімком.

Свіже фото зі своїм домашнім вихованцем зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото дівчина лежить на підлозі, обійнявши свого величезного пса. Знімок був би дуже милим, якщо б не одне «але» - модель розстебнула свій халат, оголивши живіт і трохи не засвітивши груди. Таким чином, на фото вона лежить напівоголена.

«Він так втомився від пріжіманій», - підписала Ратаковски фото.

За день фото зірки оцінили в понад 1,4 мільйона разів. Шанувальники розділилися на два табори – одні хвалять дівчину, а інші в подиві від її двозначного знімка. Фанати не можуть зрозуміти, навіщо дівчині довелося розстібати халат під час обнімашек з собакою.

«Я сумніваюся в цьому», «Добре, ти прекрасна Емілі, але що все це означає?», «Мої кішки теж», «Я б не став», «Добре, Емілі, але зупинись, будь ласка, ми на карантині і не хочемо сходити з розуму», «Я хочу бути твоєю собакою», - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що модель і раніше публікувала фото зі своєю собакою.

Нагадаємо, що Ратаковски затягнула свою божественну красу тугий тканиною: "Краще не буває".

Як повідомляла Politeka, роздягнена Ратаковски без сорому влаштувала гарячі ігри у ванній: піна нічого не приховала.

Також Politeka писала, що безсоромна Ратаковски скинула весь одяг і вийшла на балкон: від цього фото зносить дах.