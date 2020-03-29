Эмили Ратаковски взбудоражила сеть очередным пикантным снимком

Известная 28-летняя модель и актриса из США Эмили Ратаковски обожает демонстрировать свое идеальное тело в очень смелых и провокационных нарядах, а иногда и без них. Новое фото, которое знаменитость по традиции разместила в Instagram именно такое, передает Politeka

На нем соблазнительная модель попозировала полностью обнаженной на балконе своей квартиры. Ратаковски кокетливо спряталась за шторы, прикрыв руками грудь.

«Солнце засветило сквозь наши шторы первым делом утром на прошлой неделе», - говорится в подписи к снимку.

Поклонники в восторге, комплиментов масса. Всего за час смелое фото набрало почти полмиллиона лайков.

До этого мы писали, что Эмили Ратаковски не только популярная модель, но также социальная активистка и феминистка. Девушка поддерживает акции за права женщин и делится своими взглядами с 23 миллионами подписчиков в Instagram. А теперь и выпускает одежду, которая подойдет любой женщине.

Каждый ее снимок получается откровенным и завораживающим, ведь красотка не боится показать свои формы во всей красе. поэтому неудивительно, что каждое ее фото получает множество восторженных отзывов.

Как известно, Эмили Ратаковски является востребованной моделью и актрисой, обладательницей титула "Самая желанная женщина планеты-2014". Она родилась 7 июня 1991 года в Лондоне. Хоть родители модели и американцы, но в ее жилах течет ирландская, польская, немецкая и даже еврейская кровь.

Напомним, Ратаковски похвасталась безупречным телом в короткой майке.

Как сообщала Politeka, растрепанная красотка Ратаковски оказалась в постели с настоящим зверем.

Также Politeka писала, что Ратаковски не смогла скрыть свои формы в малюсеньком топике.