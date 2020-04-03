Американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая завоевала большую популярность благодаря своей фигуре, опубликовала несколько горячих снимков

Звезда порадовала своих девять миллионов поклонников, опубликовав снимки в полуобнаженном виде и не только, передает Politeka.net.

Так, на одних из фото красотка предстала в светлых брюках-клеш в темную полоску. Завершила ее образ шляпка.

Больше на модели ничего не было, но интимные места - большие груди - звезда скрыла. Она держала себя за грудь, а также присаживалась и прикрывала прелести коленками.

При этом красотка пристально смотрела в камеру.

Также имелось фото, где Эби позировала в обтягивающем, едва ли не прозрачном боди, подчеркнувшем ее сочные богатства.

Стоит отметить, что макияж был сделан с акцентом на глаза - пышные ресницы, от которых нельзя отвести взгляда. Кроме того, пухлые губы были глянцевые.

И хотя снимки - черно-белые, они были яркими по-своему, благодаря настолько прекрасной модели.

"Видимо, вам, ребята, понравились эти фото, которые я опубликовала вчера в своих сториз 😎 Какое из них ваше любимое? 💋", - поинтересовалась Рэтчфорд.

За 12 часов пост собрал более 70 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали массу комплиментов модели, восхищаясь ее красивой фигурой. "О, малышка", - написал один из фанатов. Люди не могли насладиться таким великолепием и попросили публиковать подобные снимки почаще.

Напомним, Эби Рэтчфорд предстала соблазнительном наряде. Звезда позировала в роскошном красном платье с глубоким декольте напротив связанного мужчины.

Наряд знаменитости был настолько маленьким, что прелести модели буквально вываливаются из него. В руках Эбигейл держала нож, который поднесла к лицу и облизала.

Напомним, что мокрая Рэтчфорд без белья похвасталась необъятными формами: «Космос!».

Как сообщала Politeka, Эби Рэтчфорд сверкнула роскошным телом в крохотном купальнике: «Ого, какие…».

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд сверкнула божественным телом в кружевном белье: "Ого, какие большие...".