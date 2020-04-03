Американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая завоевала большую популярность благодаря своей фигуре, опубликовала несколько горячих снимков

Звезда порадовала своих девять миллионов поклонников, опубликовав снимки в полуобнаженном виде и не только, передает Politeka.net

Так, на одних из фото красотка предстала в светлых брюках-клеш в темную полоску. Завершила ее образ шляпка. 

Больше на модели ничего не было, но интимные места - большие груди - звезда скрыла. Она держала себя за грудь, а также присаживалась и прикрывала прелести коленками. 

При этом красотка пристально смотрела в камеру.

Популярные статьи сейчас

Советник Зеленского раскрыл, что будет с курсом доллара после транша МВФ: "До конца года..."

"Увез семью в Швецию": новое фото Елены Зеленской после исчезновения все объясняет

Дерзкая Женька из "Сватов" избавилась от нижнего белья и задрала платье: "Слов нет"

Юрий Ткач из "Квартал 95" изменился до неузнаваемости, жена и дочь оценили: "Красавчик"
Показать еще

Также имелось фото, где Эби позировала в обтягивающем, едва ли не прозрачном боди, подчеркнувшем ее сочные богатства. 

Стоит отметить, что макияж был сделан с акцентом на глаза - пышные ресницы, от которых нельзя отвести взгляда. Кроме того, пухлые губы были глянцевые. 

И хотя снимки - черно-белые, они были яркими по-своему, благодаря настолько прекрасной модели. 

"Видимо, вам, ребята, понравились эти фото, которые я опубликовала вчера в своих сториз 😎 Какое из них ваше любимое? 💋", - поинтересовалась Рэтчфорд. 

За 12 часов пост собрал более 70 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети написали массу комплиментов модели, восхищаясь ее красивой фигурой. "О, малышка", - написал один из фанатов. Люди не могли насладиться таким великолепием и попросили публиковать подобные снимки почаще. 

Напомним, Эби Рэтчфорд предстала соблазнительном наряде. Звезда позировала в роскошном красном платье с глубоким декольте напротив связанного мужчины.

Наряд знаменитости был настолько маленьким, что прелести модели буквально вываливаются из него. В руках Эбигейл держала нож, который поднесла к лицу и облизала. 

Напомним, что мокрая Рэтчфорд без белья похвасталась необъятными формами: «Космос!».

Как сообщала Politeka, Эби Рэтчфорд сверкнула роскошным телом в крохотном купальнике: «Ого, какие…».

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд сверкнула божественным телом в кружевном белье: "Ого, какие большие...".