Американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая завоевала большую популярность благодаря своей фигуре, опубликовала несколько горячих снимков
Звезда порадовала своих девять миллионов поклонников, опубликовав снимки в полуобнаженном виде и не только, передает Politeka.net.
Так, на одних из фото красотка предстала в светлых брюках-клеш в темную полоску. Завершила ее образ шляпка.
Больше на модели ничего не было, но интимные места - большие груди - звезда скрыла. Она держала себя за грудь, а также присаживалась и прикрывала прелести коленками.
При этом красотка пристально смотрела в камеру.
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Также имелось фото, где Эби позировала в обтягивающем, едва ли не прозрачном боди, подчеркнувшем ее сочные богатства.
Стоит отметить, что макияж был сделан с акцентом на глаза - пышные ресницы, от которых нельзя отвести взгляда. Кроме того, пухлые губы были глянцевые.
И хотя снимки - черно-белые, они были яркими по-своему, благодаря настолько прекрасной модели.
"Видимо, вам, ребята, понравились эти фото, которые я опубликовала вчера в своих сториз 😎 Какое из них ваше любимое? 💋", - поинтересовалась Рэтчфорд.
За 12 часов пост собрал более 70 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали массу комплиментов модели, восхищаясь ее красивой фигурой. "О, малышка", - написал один из фанатов. Люди не могли насладиться таким великолепием и попросили публиковать подобные снимки почаще.
Напомним, Эби Рэтчфорд предстала соблазнительном наряде. Звезда позировала в роскошном красном платье с глубоким декольте напротив связанного мужчины.
Наряд знаменитости был настолько маленьким, что прелести модели буквально вываливаются из него. В руках Эбигейл держала нож, который поднесла к лицу и облизала.
Напомним, что мокрая Рэтчфорд без белья похвасталась необъятными формами: «Космос!».
Как сообщала Politeka, Эби Рэтчфорд сверкнула роскошным телом в крохотном купальнике: «Ого, какие…».
Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд сверкнула божественным телом в кружевном белье: "Ого, какие большие...".