Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, показала свій спортивний вбрання

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Спортик», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії модель позує у себе вдома в спортивному костюмі. Кофту зірка вирішила розстебнути, оголивши ідеальне тіло. Однак, замість футболки принади зірки прикривав облягаючий топ.

А оскільки кадри Омович викинула у себе в Сторіс, можливості що-небудь сказати у її шанувальників не було.

До цього ми писали, що модель Олена Омович порадувала шанувальників відвертим чином.

На своїй сторінці в Instagram дівчина вирішила прорекламувати чохли для телефонів, передає Politeka.net. Щоб відео виявилося більш ефектним, вона одягла білий топ без білизни, через який чудово проглядається її пишні груди. Також модель обрала короткі шортики в клітинку. Вона обрала вельми пікантну позу, розсунувши ноги таким чином, щоб все було видно.

За 20 хвилин пост Омович зібрав близько 2 тисяч лайків.

«Дуже красива», «Крутяк», «Як-то дешево виглядає», - пишуть користувачі мережі.

Олена Омович - одна з найпопулярніших українських моделей в Инстаграме. Практично кожен її пост – це платна реклама. Саме так заробляють Інста-блогери. У Омович на даний момент понад 1,1 мільйона передплатників. Вона відома своїми відвертими знімками і унікальним чином, який вона створює за допомогою фотошопу.

Нагадаємо, що Олена Омович без білизни показала, за що її люблять чоловіки: видовище не для слабаків.

Як повідомляла Politeka, Омович ледве втримала розкішні форми в одному топі: «Бомба!».

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