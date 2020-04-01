Американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая прославилась своими пышными формами практически на весь мир, предстала в новом соблазнительном наряде

Свежее фото девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимке видно мужчину, который сидит на стуле. Руки у него связаны. Сама Эби стоит напротив него в роскошном красном платье с глубоким декольте. Платье настолько маленькое, что прелести модели буквально вываливаются из него. В руках Эбигейл держит нож, который поднесла к лицу и облизывает.

«Направляю мою внутреннюю Кэрол Баскин», - отметила модель, вспомнив о зоозащитнице, которую считают причастной к исчезновению мужа.

Пост модели собрал более 70 тысяч лайков. Поклонники отмечают, что хотели бы оказаться на месте этого мужчины.

«Могу ли я быть твоим рабом», «Вау», «О мальчик, что за дилемма», «Королева тигров!», «Я хочу помочь», «Пожалуйста, скажи мне, что он все еще жив», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Эбигейл Рэтчфорд, которая является популярной моделью нижнего белья и купальников, продемонстрировала фигуру в костюме, который обтянул ее шикарные формы. Топ едва прикрывал пышную грудь знаменитости. Также на Рэтчфорд красовались обтягивающие штаны, которые подчеркнули ее необъятную «пятую точку».

Напомним, что мокрая Рэтчфорд без белья похвасталась необъятными формами: «Космос!».

Как сообщала Politeka, Эби Рэтчфорд сверкнула роскошным телом в крохотном купальнике: «Ого, какие…».

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд сверкнула божественным телом в кружевном белье: "Ого, какие большие...".