Російська модель Анастасія Квітко похвалилася своїми формами в мікро-купальнику і напівпрозорому платті
Популярна російська красуня з вражаючими формами зуміла розкрутитися в мережі завдяки своєму Instagram і отримала популярність, як «російська Кардашьян». Модель часто балує своїх підписників відвертими знімками в білизні і купальниках.
Як передає Politeka, на цей раз Квітко поділилася короткими відео в розділі Сторіз. На них вона демонструє всі достоїнства своєї фігури в оригінальному вбранні. Так, модель позує на балконі в крихітному купальнику-бікіні яскраво рожевого відтінку. Поверх нього одягнуто блакитне плаття у вигляді прозорої сітки, яка не приховує абсолютно нічого.
На кадрах модель приймає спокусливі пози і млосно поправляє свою зачіску, спираючись на перила балкона. Вона робить все, щоб продемонструвати свою фігуру з усіх можливих ракурсів.
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До цього ми писали про те, що Квітко показала гаряче розвага.
«Літо кожен день», - коротко сказано в підпису.
Уточнимо, що на фотографії Квітко позує задерши руки, виставивши напоказ неосяжні форми у відвертій топі. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
«Насолоджуйтесь! У нас тут не так весело», «от би пригорнутися до тебе, хоч на секунду», «вау, оце тіло», «принцеса», «незрівнянна красуня», - писали вони.
Нагадаємо, російська Кардашьян выпятила п'яту точку прямо в камеру.
Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян затягнула величезні принади малюсіньким топом.
Також Politeka писала, що російська Кардашьян в мокрому купальнику ледве втримала пишні форми.