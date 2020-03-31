Українська модель Олена Омович показала, як проводить час вдома в одній білизні

Instagram-зірка, яка вже встигла прославитися як «українська Кардашьян», незважаючи на карантин продовжує радувати шанувальників регулярними оновленнями свого Instagram. Дівчина постійно публікує нові спокусливі знімки зі своїх фотосесій, а також ділиться з шанувальниками свіжими домашніми фото.

Як повідомляє Politeka, на цей раз Омович опублікувала знімок, на якому вона позує у себе вдома перед телевізором. З одягу на дівчині тільки білі мереживні трусики-стринги і піднята вгору біла майка. Омович стоїть спиною до камери, демонструючи свої підтягнуті сідниці, яких вона досягла не без втручання пластичної хірургії. Дівчина навіть опустила руки на них, судячи по всьому, щоб зайвий раз привернути до них увагу.

Судячи з екрану телевізора, дівчина дивиться популярний мультсеріал «Сімпсони». На кадрі головний герой Гомер Сімпсон дивиться в напрямку п'ятої точки моделі, на що звернула увагу і сама Омович.

«Куди він дивиться?», - написала вона у підписі до фото.

Шанувальники моделі прийшли в захват від такого фото і ракурсу і буквально засипали Олену захопленими коментарями. Люди також звернули увагу на її позу:

«Навіщо її тримати руками, сповзає?».

За кілька годин її фото зібрало майже 15 тисяч лайків.

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