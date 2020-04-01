Екс-солістка популярної групи «Блестящие», співачка Анна Семенович показала свого маленького друга

Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На знімках Семенович тримає в руках маленьку собачку. Вона міцно обіймає тварину, яка, по всій видимості, трохи боїться такої уваги.

«Любі, як ви? Сподіваюся, знаходитесь вдома? Я вчора зробила генеральне прибирання в квартирі, все випрала, випрасувала, їжу приготувала, все продезінфікувала, як бджола», - розповіла зірка.

За дві години пост артистки зібрав понад 9 тисяч лайків. Шанувальники артистки стали розповідати, що вони роблять вдома, а також хвалити Семенович за її зовнішній вигляд.

«Такі гарні», «смішна Собачка», «Мило», «Красуня», «Супер», «Які ви елегантні», «Лялечка шикарна красуня», «Домашня вся така...гарненька, Анечка!», «Мене б так обняла Семенович», «Це що за дівчинка років 19-20 на фото?», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анна Семенович поділилася яскравою фотографією в честь свого 40-річчя. Вона одягла розкішну сукню в підлогу з глибоким декольте і розрізом в районі ніг. Образ доповнили пишна зачіска і масивні прикраси на артистці.

«Я вже звикла до домашнього режиму , але чи надовго мене вистачить , ось в чому питання. У робочому ритмі мені ніколи не вистачає часу на побут…», - зізналася артистка.

Нагадаємо, що апетитна Семенович без сорому роздяглася і підняла ногу заради пікантного фото: "Так хочеться...".

Як повідомляла Politeka, гаряча Семенович в екстремальному декольте не змогла приховати пишні форми: від фото кидає в жар.

Також Politeka писала, що Анна Семенович потрясла "диньками" на біговій доріжці: "Тільки не зупиняйся".