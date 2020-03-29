Відома російська співачка Анна Семенович засвітила пишне декольте на камеру

На кадрах Семенович позувала у чорному шовковому халатику, з-під якого визирало мереживо, мабуть, нижня білизна. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Кадр вона опублікувала в сториз в instagram.

Крім її яскравого макіяжу, з яким, по всій видимості, вона сидить вдома і фарбується тільки для того, щоб записати кілька відео для свого мікроблогу, в очі кидається і її пишне декольте. Масивну груди співачки і телеведучої обрамляє чорне мереживо.

Звернення до шанувальників Семенович записала у ванній кімнаті у своїй квартирі. Також на задньому фоні стоять її особисті кошти для прийняття ванни.

На відео в сториз вона відзначила важливість залишатися вдома і не наражати на небезпеку близьких.

Нагадаємо, що раніше Ганна Семенович позувала у спортивній обтягуючій футболці. Ганна знімала себе зверху і розповіла, як зайнята кардіо, поки перебуває вдома. Волосся в цей раз співачка зібрала в хвіст, а над головою прилепила значок будиночка. Мова на кадрі у артистки був висунутий.

Раніше ми повідомляли, що колись учасниця популярного музколлектива "Блискучі", а тепер сольна виконавиця Анна Семенович показала у соцмережі ефектний знімок. Так екс-блискуча позувала в золотистій сукні щільної тканинної текстури з глибоким декольте і розрізом в районі ніг. Ганна впевнено дивилася перед собою, образ доповнили ж пишна зачіска і масивні прикраси на артистці:

«Я вже звикла до домашнього режиму , але на довго мене вистачить , ось в чому питання 😂😅 В робочому ритмі мені ніколи не вистачає часу на побут…», - пише зірка сцени під фото.

Нагадаємо, апетитна Семенович без сорому роздяглася і підняла ногу заради пікантне фото

А ще Politeka писала, що Семенович плюнула на все і пішла на карантин з двома коханими чоловіками

Також Politeka повідомляла, що безсоромна Семенович підняла сукню і показала, чим нагородила її природа