Колись учасниця популярного музколективу "Блестящие" , а тепер сольна виконавиця Анна Семенович показала у соцмережі ефектний знімок
Відвертий кадр 40-річної фігуристої артистки-красуні багатьох порадував - особливо чоловічу частину її армії фанів. Все тому, що Ганна позувала у відвертому вбранні і частково засвітила свої об'ємні груди. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Семенович.
Так екс- блестящая позувала в золотистій сукні щільної тканинної текстури з глибоким декольте і розрізом в районі ніг. Ганна впевнено дивилася перед собою, образ доповнили ж пишна зачіска і масивні прикраси на артистці:
«Я вже звикла до домашнього режиму, але чи на довго мене вистачить, ось в чому питання 😂😅 В робочому ритмі мені ніколи не вистачає часу на побут...», - пише зірка сцени під фото.
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Шанувальники зірки в коментарях під постом відзначають, що Анна Семенович "розкішна жінка" і що її краса, а також стиль і впевненість у собі - не перестають дивувати.
Трохи раніше Семенович похвалилася гарною фігурою в легкый сукні. Ганна з'явилася в яскравому вбранні, яке підкреслило її немаленькі форми і тонку талію. Красуня підняла сукню і показала стрункі ніжки, які прикрашає яскравий педикюр.
Завершили образ знаменитості солом'яний капелюшок і довга косичка, покладена на плече. Макіяж з акцентом на пишні вії доповнив образ.
Нагадаємо також, раніше Анна Семенович відвідала один з ресторанів в Санкт-Петербурзі.
Так, Аня вийшла у світ в чорному напівпрозорому платті в білий горошок, при цьому нанесла помітний макіяж і розпустила білі локони.
Красуня показала на камеру щедро накритий стіл з величезними креветками і апетитними мідіями.
Нікого не соромлячись, Семенович облизувала губи в передчутті поїдання страв, а також облизувала палець вже після.
Нагадаємо, пишногруда Семенович засвітила найпотаємніше в легкому халатику
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