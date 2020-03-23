Колись учасниця популярного музколективу "Блестящие" , а тепер сольна виконавиця Анна Семенович показала у соцмережі ефектний знімок

Відвертий кадр 40-річної фігуристої артистки-красуні багатьох порадував - особливо чоловічу частину її армії фанів. Все тому, що Ганна позувала у відвертому вбранні і частково засвітила свої об'ємні груди. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Семенович.

Так екс- блестящая позувала в золотистій сукні щільної тканинної текстури з глибоким декольте і розрізом в районі ніг. Ганна впевнено дивилася перед собою, образ доповнили ж пишна зачіска і масивні прикраси на артистці:

«Я вже звикла до домашнього режиму, але чи на довго мене вистачить, ось в чому питання 😂😅 В робочому ритмі мені ніколи не вистачає часу на побут...», - пише зірка сцени під фото.

Шанувальники зірки в коментарях під постом відзначають, що Анна Семенович "розкішна жінка" і що її краса, а також стиль і впевненість у собі - не перестають дивувати.

Трохи раніше Семенович похвалилася гарною фігурою в легкый сукні. Ганна з'явилася в яскравому вбранні, яке підкреслило її немаленькі форми і тонку талію. Красуня підняла сукню і показала стрункі ніжки, які прикрашає яскравий педикюр.

Завершили образ знаменитості солом'яний капелюшок і довга косичка, покладена на плече. Макіяж з акцентом на пишні вії доповнив образ.

Нагадаємо також, раніше Анна Семенович відвідала один з ресторанів в Санкт-Петербурзі.

Так, Аня вийшла у світ в чорному напівпрозорому платті в білий горошок, при цьому нанесла помітний макіяж і розпустила білі локони.

Красуня показала на камеру щедро накритий стіл з величезними креветками і апетитними мідіями.

Нікого не соромлячись, Семенович облизувала губи в передчутті поїдання страв, а також облизувала палець вже після.

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