В Питере теперь тоже Бостон @boston_seafoodspb Урааааааааааа🤪 И теперь я тут !!! Вкусно безумно , просто и красиво 😘 Приходите дорогие петербуржцы вам очень понравиться, креветки и мидии просто 🔥 #бостонпитер #апохмелпати #анясеменович #креветки #мидии #пиво #вкуснаяеда #любовь