Відома російська співачка Анна Семенович показала нове фото в Instagram

На кадрах Семенович позувала у спортивній обтягуючій футболці. Ганна знімала себе зверху і розповіла, як зайнята кардіо, поки перебуває вдома. Волосся в цей раз співачка зібрала в хвіст, а над головою прилепила значок будиночка. Мова на кадрі у артистки був висунутий. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі. Все із-за того, що Семенович опублікувала кадри в сторіс Инстаграма, де такої функції не передбачено.

Раніше ми повідомляли, що колись учасниця популярного музколлектива "Блискучі", а тепер сольна виконавиця Анна Семенович показала у соцмережі ефектний знімок.

Так екс-блискуча позувала в золотистій сукні щільної тканинної текстури з глибоким декольте і розрізом в районі ніг. Ганна впевнено дивилася перед собою, образ доповнили ж пишна зачіска і масивні прикраси на артистці:

«Я вже звикла до домашнього режиму , але на довго мене вистачить , ось в чому питання 😂😅 В робочому ритмі мені ніколи не вистачає часу на побут…», - пише зірка сцени під фото.

Нагадаємо, апетитна Семенович без сорому роздяглася і підняла ногу заради пікантне фото

А ще Politeka писала, що Семенович плюнула на все і пішла на карантин з двома коханими чоловіками

Також Politeka повідомляла, що безсоромна Семенович підняла сукню і показала, чим нагородила її природа



