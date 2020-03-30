Модель Белла Хадід показала своїм фанатам розкішне тіло в крихітному купальнику під час відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Щаслива. Зелень для отримання вітаміну Д», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих фотографіях Хадід позує біля басейну в облягаючому купальнику, який підкреслює її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
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«Божественний вигляд», «Так виглядає насолоду», «красиво стирчить…», «Королева Белла», «супер модель – супер дівчина!», - пишуть вони.
Як відомо раніше, супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, постала в прозорій блузі.
Зірка опублікувала пікантний кадр в своєму Instagram.
Модель позувала в прозорій яскравою блузі, під якою виднівся мереживний ліфчик. Апетитні принади Белли виділялися і від них неможливо було відвести погляду: "Пустуха".
До того ж акценту додавали зображення дітей на блузці.
Варто відзначити, що Белла позувала абсолютно без макіяжу. Вона зняла себе знизу, дивлячись, мабуть, в телефон.
Нагадаємо, що Белла Хадід без білизни і сорому показала своїх соковитих "подружок": "Мрія будь-якого чоловіка".
Раніше Politeka повідомляла, що спокуслива Белла Хадід блиснула пікантними місцями в прозорому вбранні: «Чорна пантера».
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