Модель Белла Хадид показала своим фанатам роскошное тело в крохотном купальнике во время отдыха
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Счастлива. Зелень для получения витамина Д», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных фотографиях Хадид позирует возле бассейна в облегающем купальнике, который подчеркивает ее роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Божественный вид», «Так выглядит наслажденье», «красиво торчит…», «Королева Белла», «супер модель – супер девушка!», - пишут они.
Как соообщалось ранее, супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, предстала в прозрачной блузе.
Звезда опубликовала пикантный кадр в своем Инстаграм.
Модель позировала в прозрачной яркой блузе, под которой виднелся кружевной лифчик. Аппетитные прелести Беллы выделялись и от них невозможно было отвести взгляда: "Проказница".
К тому же акцента добавляли изображения детей на блузке.
Стоит отметить, что Белла позировала абсолютно без макияжа. Она сняла себя снизу, смотря, видимо, в телефон.
Напомним, что Белла Хадид без белья и стыда показала своих сочных "подружек": "Мечта любого мужчины".
Ранее Politeka сообщала, что соблазнительная Белла Хадид сверкнула пикантными местами в прозрачном наряде: «Черная пантера».
Также Politeka писала, что Белла Хадид пыталась скрыть идеальное тело под белым мехом