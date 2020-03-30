Модель Белла Хадид показала своим фанатам роскошное тело в крохотном купальнике во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Счастлива. Зелень для получения витамина Д», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных фотографиях Хадид позирует возле бассейна в облегающем купальнике, который подчеркивает ее роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Божественный вид», «Так выглядит наслажденье», «красиво торчит…», «Королева Белла», «супер модель – супер девушка!», - пишут они.

Как соообщалось ранее, супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, предстала в прозрачной блузе.

Звезда опубликовала пикантный кадр в своем Инстаграм.

Модель позировала в прозрачной яркой блузе, под которой виднелся кружевной лифчик. Аппетитные прелести Беллы выделялись и от них невозможно было отвести взгляда: "Проказница".

К тому же акцента добавляли изображения детей на блузке.

Стоит отметить, что Белла позировала абсолютно без макияжа. Она сняла себя снизу, смотря, видимо, в телефон.

Напомним, что Белла Хадид без белья и стыда показала своих сочных "подружек": "Мечта любого мужчины".

Ранее Politeka сообщала, что соблазнительная Белла Хадид сверкнула пикантными местами в прозрачном наряде: «Черная пантера».

Также Politeka писала, что Белла Хадид пыталась скрыть идеальное тело под белым мехом