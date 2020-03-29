18-річна французька красуня Тілан Блондо на карантині почала балувати шанувальників своїм домашнім луком
Юна красуня з дитинства займається модельним бізнесом і вже встигла прославитися, як «найкрасивіша дівчинка в світі». Блондо вбиває людей наповал своєю природною красою і любов'ю до абсолютно простий повсякденному одязі.
Як повідомляє Politeka цього разу вона опублікувала в сториз кілька коротких відео, на яких танцює і показує свій неохайний вигляд.
Так, Блондо на нових кадрах повністю без макіяжу і зачіски, в заношених шортах і запраній майці. Такий її практично ніхто з шанувальників не бачив. Крім того, вона натягнула шорти до самих ребер, щоб приховати ймовірно вже не плоский живіт.
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На інших кадрах вона позує в чоловічій толстовці, яка їй як широке плаття.
Волосся зав'язані в два пучка ззаду.
Шанувальники не могли прокоментувати кадри, тому що вона опублікувала їх у розділі сториз, а не на стрічці, як звичайний пост.
Нагадаємо, що раніше Тілан Блондо опублікувала два фото, на яких вона позує в затишному домашньому образі. Модель сидить перед камерою в простих синіх штанях і тонкою блакитною маєчці, а на одному з фото у неї на голові красується зелена кепка. При цьому Блондо позує без макіяжу, а її волосся вільні від укладання.
Шанувальники моделі сходять з розуму від її нових фото і освідчуються їй в любові в коментарях. До цього ми писали про те, що Блондо показала, як одягається під час епідемії коронавіруса. Красуня опублікувала нове фото в літаку.
«Залишайтесь у безпеці! Зберігайте спокій, дихайте і мийте руки!!! посилаю любов усім !!!!», – написала вона з літака.
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