18-річна французька красуня Тілан Блондо на карантині почала балувати шанувальників своїм домашнім луком

Юна красуня з дитинства займається модельним бізнесом і вже встигла прославитися, як «найкрасивіша дівчинка в світі». Блондо вбиває людей наповал своєю природною красою і любов'ю до абсолютно простий повсякденному одязі.

Як повідомляє Politeka цього разу вона опублікувала в сториз кілька коротких відео, на яких танцює і показує свій неохайний вигляд.

Так, Блондо на нових кадрах повністю без макіяжу і зачіски, в заношених шортах і запраній майці. Такий її практично ніхто з шанувальників не бачив. Крім того, вона натягнула шорти до самих ребер, щоб приховати ймовірно вже не плоский живіт.

На інших кадрах вона позує в чоловічій толстовці, яка їй як широке плаття.

Волосся зав'язані в два пучка ззаду.

Шанувальники не могли прокоментувати кадри, тому що вона опублікувала їх у розділі сториз, а не на стрічці, як звичайний пост.

Нагадаємо, що раніше Тілан Блондо опублікувала два фото, на яких вона позує в затишному домашньому образі. Модель сидить перед камерою в простих синіх штанях і тонкою блакитною маєчці, а на одному з фото у неї на голові красується зелена кепка. При цьому Блондо позує без макіяжу, а її волосся вільні від укладання.

Шанувальники моделі сходять з розуму від її нових фото і освідчуються їй в любові в коментарях. До цього ми писали про те, що Блондо показала, як одягається під час епідемії коронавіруса. Красуня опублікувала нове фото в літаку.

«Залишайтесь у безпеці! Зберігайте спокій, дихайте і мийте руки!!! посилаю любов усім !!!!», – написала вона з літака.

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