18-летняя французская красотка Тилан Блондо на карантине стала баловать поклонников своим домашним луком

Юная красавица с детства занимается модельным бизнесом и уже успела прославиться, как «самая красивая девочка в мире». Блондо сражает людей наповал своей естественной красотой и любовью к совершенно простой повседневной одежде.

Как сообщает Politeka, в этот раз она опубликовала в сториз несколько коротких видео, на которых танцует и показывает свой неряшливый вид.

Так, Блондо на новых кадрах полностью без макияжа и прически, в заношенных шортах и застиранной майке. Такой ее практически никто с поклонников не видел. Кроме того, она натянула шорты до самых ребер, чтобы скрыть вероятно уже не плоский живот.

На других кадрах она позирует в мужской толстовке, которая ей как широкое платье.

Волосы завязаны в два пучка сзади.

Поклонники не могли прокомментировать кадры, потому что она опубликовала их в разделе сториз, а не на ленте, как обычный пост.

Напомним, что ранее Тилан Блондо опубликовала два фото, на которых она позирует в уютном домашнем образе. Модель сидит перед камерой в простых синих штанах и тонкой голубой маечке, а на одном из фото у нее на голове красуется зеленая кепка. При этом Блондо позирует без макияжа, а ее волосы свободны от укладки.

Поклонники модели сходят с ума от ее новых фото и признаются ей в любви в комментариях. До этого мы писали о том, что Блондо показала, как одевается во время эпидемии коронавируса. Красотка опубликовала новое фото в самолете.

«Оставайтесь в безопасности! Сохраняйте спокойствие, дышите и мойте руки!!! посылаю любовь всем !!!!», – написала она из самолета.

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