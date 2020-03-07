Девушка, носившая титул самой красивой девочки в мире, к 18 годам расцвела еще больше

Прелестная француженка Тилан Блондо радует своих многочисленных поклонников новыми фото и видео в соцсетях, демонстрируя, что сейчас она не менее яркая, чем на заре своей модельной карьеры, и является реальной конкуренткой многим всемирно известным звездам.

Тилан поделилась с подписчиками очередной записью, на которой оголяет перед камерой плечо, кокетливо улыбаясь в объектив, а затем пьет сок.

Даже к съемкам такого короткого видео девушка подошла основательно. Ее волосы собраны в аккуратный хвост, на лице – едва заметный макияж, еще больше подчеркивающий красивые глаза и губы модели. На ней – голубая толстовка с капюшоном, а на шее красуется массивная цепочка.

Вероятнее всего это видео – бэкстэйдж с очередных съемок, поскольку за спиной у Тилан полка с косметикой и большое зеркало.

Публикация собрала свыше пятисот тысяч лайков и свыше пятисот комментариев. Всего же на страницу красотки подписаны 3,4 млн. человек по всему миру.

Тилан Блондо – самая высокооплачиваемая юная модель международного уровня, карьера которой началась в 4 года.

Первой компанией, с которой подписала контракт Блондо, стала Jean Paul Gaultier.

За несколько лет девушка неоднократно становилась лицом именитых брендов, в числе которых Lacoste, HugoBoss, Jean Paul Gaultier, Ralph Lauren, Massimo Dutti, Pull&Bear, Paul&Joesister, Сhanel, Little Eleven Paris, H&M, Dolce&Gabbana, L'Oréal Paris.

Лицо девушки желали видеть на обложках модных журналов. Редакторы Vogue, L’officiel Enfants, Jalouse Magazine, L’Officiel Paris, Marie Claire приглашают на съемки Тилан все чаще.

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