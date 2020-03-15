Модель показала, как надо выглядеть во время карантина

18-летняя француженка Тилан Блондо, которая с детства занимается модельным бизнесом, показала, как одевается во время эпидемии коронавируса

Модель еще в юных годах получила звание "самой красивой девочки в мире". Как передает Politeka.net, красотка опубликовала новое фото в самолете.

«Оставайтесь в безопасности! Сохраняйте спокойствие, дышите и мойте руки!!! ❤️ посылаю любовь всем !!!!», – написала она из самолета.

На фото она позирует сидя в самолете, о чем можно судить по круглому окошку рядом с ней. На ее голове розовая шапка, а поллица закрывает маска, причем не медицинская, а обычная из паролона. А на шею она надела сверху спортивной толстовки металлическую цепь.

В комментариях поклонники Тилан отметили, что ее маска не защитит от болезни, и обвинили ее в том, что она из эпидемии делает модное течение: «Вы должны носить маску, только если вы заражены! Пожалуйста, будьте осторожны, эта болезнь – не тенденция!».

Напомним, что Тилан Блондо приняла участие в фотосессии, прошедшей на городской улице, и поблагодарила за изумительные кадры фотографа.

Тилан выбрала незатейливую прическу, просто собрав волосы в хвост, зато идеальный макияж естественных тонов прекрасно дополнил ее восхитительный образ.

"Спасибо @miumiu от меня ❤️ !! Всегда красивое шоу, чтобы посмотреть 👏🏼", - написала Тилан в соцсети.

Поклонники не удержались, чтобы не засыпать девушку комплиментами. За полдня фото собрали почти 100 000 "лайков".

"Я хочу выглядеть как ты! 😍"

"Нереальная"

"Почему ты такая красивая? Честно завидую тебе😂😂"

"лучший внешний вид когда-либо !! 😍"

"Потрясающая 🔥"

Ранее мы сообщали, Тилан удивила нестандартным фото в желтом худи, очках и с огромными мягкими игрушками Мики и Мини Маус. Модель, обыкновенно, предстает в стильных, романтических и, порой, даже раскрепощенных образах, то на этот раз, Блондо превратилась в будто бы в пятилетнюю малышку.

Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире ошеломила фото с мохнатым красавчиком.

Также Politeka писала, что Тилан Блондо разделась ради горячих кадров.

Напомним, что самая красивая девочка России поразила не только внешностью: фото малышки облетели сеть.