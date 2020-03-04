18-летняя француженка Тилан Блондо, которая с детства занимается модельным бизнесом и получила звание "самой красивой девочки", обескуражила неожиданным образом

Как передает Politeka.net, модель выложила свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в широкой джинсовой куртке и высоких сапожках, что видно на том кадре, где она сидит. Так, судя по подписи, девушка приняла участие в фотосессии, прошедшей на городской улице, и поблагодарила за изумительные кадры фотографа.

Тилан выбрала незатейливую прическу, просто собрав волосы в хвост, зато идеальный макияж естественных тонов прекрасно дополнил ее восхитительный образ.

"Спасибо @miumiu от меня ❤️ !! Всегда красивое шоу, чтобы посмотреть 👏🏼", - написала Тилан в соцсети.

Поклонники не удержались, чтобы не засыпать девушку комплиментами. За полдня фото собрали почти 100 000 "лайков".

"Я хочу выглядеть как ты! 😍"

"Нереальная"

"Почему ты такая красивая? Честно завидую тебе😂😂"

"лучший внешний вид когда-либо !! 😍"

"Потрясающая 🔥"

Ранее мы сообщали, Тилан удивила нестандартным фото в желтом худи, очках и с огромными мягкими игрушками Мики и Мини Маус. Модель, обыкновенно, предстает в стильных, романтических и, порой, даже раскрепощенных образах, то на этот раз, Блондо превратилась в будто бы в пятилетнюю малышку.

Также мы рассказывали, на День всех влюбленных модель покорила публику поздравлением в сети. Девушка выложила фото, на котором безумна похожа на французскую актрису Брижит Бордо. На ней кожаный пиджак черного цвета (разрез в области декольте не взбудоражит разве что слепого), а также штаны из того же материала. Эффектная шатенка маняще смотрит в объектив, при этомсерьезна, даже, можно сказать, сжала губы.

"В день влюбленных я решила поблагодарить всех женщин в моей жизни с эксклюзивным подарочным набором #AmorAmor, Я ЛЮБЛЮ его свежие ноты жасмина, мандарина и ванили, как можно устоять??", - подписала фото Тилан.

Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире ошеломила фото с мохнатым красавчиком.

Также Politeka писала, что Тилан Блондо разделась ради горячих кадров.