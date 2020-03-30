Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян, записала відео, яким викликала фурор

Зірка розмістила кадри у своєму Instagram, пише Politeka.net. На відео Квітко з'явилася в чорній короткій обтягуючій сукні, яка підкреслила її груди і п'яту точку. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Квітко позувала спиною до фотографа, покрасувавшись об'ємами, а пізніше обернулася і засвітила відвертий вид спереду. Зокрема, на сукні помітно глибоке декольте, яке ледь прикриває груди.

На руці красуні помітні годинник, а також вона тримає сумочку.

Довге розпущене волосся прикриває тонку талію моделі.

Квітко грає на камеру, яскраво посміхаючись.

За 10 годин пост зібрав майже 200 тисяч переглядів та багато коментарів.

Користувачі мережі просто завалили зірку компліментами. Вони відзначили, що у неї прекрасний вигляд ззаду і спереду, і її неможливо насолодитися її красою: "Просто кайф".

Нагадаємо, Анастасія Квітко була в білому топі на гудзиках і тонких бретельках. Верх натягнувся на величезних грудях зірки так, що гудзики ледь не відривалися. Тканина зморщилася, ледве втримуючи груди.

Також на моделі була довга спідниця з незвичайною тканини.

Анастасія позувала на дивані, піднісши руку до волосся і показавши свій браслет.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітк предстала в чорному відрядному купальнику.

Дівчина покрутилася перед камерою, даючи можливість фанатам розгледіти її вражаючу фігуру з усіх ракурсів. Гаряча блондинка без тіні збентеження випнула шикарні принади, від яких захоплює дух.

Шанувальники також вибухнули компліментами в коментарях.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте: «Зараз випадуть!»

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.