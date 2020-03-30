Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян, записала відео, яким викликала фурор

Зірка розмістила кадри у своєму Instagram,  пише Politeka.net. На відео Квітко з'явилася в чорній короткій обтягуючій сукні, яка підкреслила її груди і п'яту точку. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Квітко позувала спиною до фотографа, покрасувавшись об'ємами, а пізніше обернулася і засвітила відвертий вид спереду. Зокрема, на сукні помітно глибоке декольте, яке ледь прикриває груди.

На руці красуні помітні годинник, а також вона тримає сумочку. 

Довге розпущене волосся прикриває тонку талію моделі. 

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Квітко грає на камеру, яскраво посміхаючись. 

За 10 годин пост зібрав майже 200 тисяч переглядів та багато коментарів.

Користувачі мережі просто завалили зірку компліментами. Вони відзначили, що у неї прекрасний вигляд ззаду і спереду, і її неможливо насолодитися її красою: "Просто кайф". 

Нагадаємо, Анастасія Квітко була в білому топі на гудзиках і тонких бретельках. Верх натягнувся на величезних грудях зірки так, що гудзики ледь не відривалися. Тканина зморщилася, ледве втримуючи груди. 

Також на моделі була довга спідниця з незвичайною тканини. 

Анастасія позувала на дивані, піднісши руку до волосся і показавши свій браслет. 

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітк предстала в чорному відрядному купальнику.

Дівчина покрутилася перед камерою, даючи можливість фанатам розгледіти її вражаючу фігуру з усіх ракурсів. Гаряча блондинка без тіні збентеження випнула шикарні принади, від яких захоплює дух. 

Шанувальники також вибухнули компліментами в коментарях. 

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Dress @fashionnova @fashionnovamen fashionnovapartner 🖤

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Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте: «Зараз випадуть!»

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.

 