Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян, записала відео, яким викликала фурор
Зірка розмістила кадри у своєму Instagram, пише Politeka.net. На відео Квітко з'явилася в чорній короткій обтягуючій сукні, яка підкреслила її груди і п'яту точку. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Квітко позувала спиною до фотографа, покрасувавшись об'ємами, а пізніше обернулася і засвітила відвертий вид спереду. Зокрема, на сукні помітно глибоке декольте, яке ледь прикриває груди.
На руці красуні помітні годинник, а також вона тримає сумочку.
Довге розпущене волосся прикриває тонку талію моделі.
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Квітко грає на камеру, яскраво посміхаючись.
За 10 годин пост зібрав майже 200 тисяч переглядів та багато коментарів.
Користувачі мережі просто завалили зірку компліментами. Вони відзначили, що у неї прекрасний вигляд ззаду і спереду, і її неможливо насолодитися її красою: "Просто кайф".
Нагадаємо, Анастасія Квітко була в білому топі на гудзиках і тонких бретельках. Верх натягнувся на величезних грудях зірки так, що гудзики ледь не відривалися. Тканина зморщилася, ледве втримуючи груди.
Також на моделі була довга спідниця з незвичайною тканини.
Анастасія позувала на дивані, піднісши руку до волосся і показавши свій браслет.
Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітк предстала в чорному відрядному купальнику.
Дівчина покрутилася перед камерою, даючи можливість фанатам розгледіти її вражаючу фігуру з усіх ракурсів. Гаряча блондинка без тіні збентеження випнула шикарні принади, від яких захоплює дух.
Шанувальники також вибухнули компліментами в коментарях.
Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте: «Зараз випадуть!»
Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.