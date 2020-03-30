Супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, предстала в прозрачной блузе

Звезда опубликовала пикантный кадр в своем Инстаграм,  пишет Politeka.net.

Модель позировала в прозрачной яркой блузе, под которой виднелся кружевной лифчик. Аппетитные прелести Беллы выделялись и от них невозможно было отвести взгляда: "Проказница". 

К тому же акцента добавляли изображения детей на блузке. 

Стоит отметить, что Белла позировала абсолютно без макияжа. Она сняла себя снизу, смотря, видимо, в телефон.

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Волосы красотка убрала в хвост назад.

За три часа пост собрал более 450 лайков и много комментариев. 

Пользователи сети не только делали комплименты внешности звезды, но и ее наряду. 

Напомним, Белла Хадид  появилась на обложке журнала "Vogue". 

Звезда предстала в необычном платье из лоскутков ткани. 

Наряд не по стройной фигуре звезды, отчего он немного спустился с плеча. Вероятно, под ним не было белья.

Белле сделали высокую прическу. Она пристально смотрела в камеру, все также не улыбаясь. 

За шесть часов пост собрал более 150 тысяч лайков и много комментариев.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид позировала полуобнаженной.

Хадид осталась в одной юбке, а свою небольшую грудь прикрыла руками. Правда, на видео прекрасно видно прелести девушки.

«Отдыхаю дома, как хорошая девушка», - написала Хадид.

Ранее мы писали, что Белла Хадид частично оголилась - красовалась в пудрового цвета топе, а также штанах с низкой талией и кофте.

Ее подружка была также в топе и штанах. Своими плоскими животами дамы сверкнули на камеру вблизи и якобы танцуя.

Так, с помощью популярного в Инста фильтра и приложения "девчонки" решили спеть.

Напомним, что Белла Хадид без белья и стыда показала своих сочных "подружек": "Мечта любого мужчины".

Ранее Politeka сообщала, что соблазнительная Белла Хадид сверкнула пикантными местами в прозрачном наряде: «Черная пантера».

Также Politeka писала, что Белла Хадид пыталась скрыть идеальное тело под белым мехом