Модель Анастасія Квітко, прославилася як російська Кім Кардаш'ян, показала розкішне тіло в пікантному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

«Як настрій?», - коротко говориться в повідомленні.

На опублікованому знімку Квітко позує з піднятими руками, виставивши розкішне тіло в пікантному вбранні, що спровокувало справжній бум серед її шанувальників.

«Давай погуляємо», «настрій зробити тобі масаж», «виглядає круто», «красуня», «дуже красиво», «ульот», - пишуть вони.

До цього ми писали, що "російська Кім Кардашьян" Анастасія Квітко порадувала передплатників новим знімком, на якому показала груди .

Квітко позувала в білому топі на гудзиках і тонких бретельках. Верх натянулся на величезній грудей зірки так, що гудзики ледь не відривалися. Тканина пішли, ледве втримуючи груди.

Також на моделі була довга спідниця з незвичайною тканини.

Анастасія позувала на дивані, піднісши руку до волосся і показавши свій браслет.

Дівчина з легким блиском на губах посміхнулася в камеру, дивлячись з-під пишних вій у камеру.

За вісім годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та коментарів.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте: «Зараз випадуть!»

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.