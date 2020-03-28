Модель Анастасія Квітко, прославилася як російська Кім Кардаш'ян, показала розкішне тіло в пікантному вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.
«Як настрій?», - коротко говориться в повідомленні.
На опублікованому знімку Квітко позує з піднятими руками, виставивши розкішне тіло в пікантному вбранні, що спровокувало справжній бум серед її шанувальників.
«Давай погуляємо», «настрій зробити тобі масаж», «виглядає круто», «красуня», «дуже красиво», «ульот», - пишуть вони.
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До цього ми писали, що "російська Кім Кардашьян" Анастасія Квітко порадувала передплатників новим знімком, на якому показала груди .
Квітко позувала в білому топі на гудзиках і тонких бретельках. Верх натянулся на величезній грудей зірки так, що гудзики ледь не відривалися. Тканина пішли, ледве втримуючи груди.
Також на моделі була довга спідниця з незвичайною тканини.
Анастасія позувала на дивані, піднісши руку до волосся і показавши свій браслет.
Дівчина з легким блиском на губах посміхнулася в камеру, дивлячись з-під пишних вій у камеру.
За вісім годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та коментарів.
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