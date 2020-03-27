Відома українська модель Леоніла Гузь показала нове спекотне фото в Instagram

На фото Гузь позує в білому топі і джинсових штанях. Волосся у Леоніли були зібрані в цей раз у хвіст. Модель нахилилася на кадрі і можна легко оцінити її прекрасні форми. На тлі можна побачити стіну, а також скляну перегородку і стеля. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я Повернулася!!! 30 днів без свого любименького профілю", - написала Гузь.

Фанати встигли поставити 4 тисячі лайків і написали кілька коментарів, в яких вихваляли красу дівчини і її нове фото.

Раніше ми повідомляли, що відома українська модель і власниця титулу "Міс Україна – 2018" Леоніла Гузь показала новий образ в Instagram.

Красуня не перестає розбурхувати публіку новими і новими привабливими образами. Так, на новому фото вона позує сидячи в пікантній позі. На ній надітий червоний топ і білий жакет, який приспущено з плечей. При цьому спідницю або штани модель вирішила не надягати.

цього разу Леоніла була з зав'язаними волоссям і з яскравим вечірнім макіяжем на обличчі.

Повідомлялося, що володарка титулу "Міс Україна 2018" Леоніла Гузь показала гарну фігуру без одягу.

Модель часто радує передплатників відвертими знімками. Так, нещодавно красуня позувала в чорному мереживній ліфчику, який ледь приховував її красиву груди.

Також на Гузь були тонкі чорні колготки, крізь які були помітні трусики на тонких лямках.

Красуня красиво вигнулась, показавши пружну п'яту точку і сталевий прес.

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