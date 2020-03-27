Известная украинская модель Леонила Гузь показала новое жаркое фото в Инстаграм

На фото Гузь позирует в белом топе и джинсовых штанах. Волосы у Леонилы были собраны в этот раз в хвост. Модель наклонилась на кадре и можно легко оценить ее прекрасные формы. На фоне можно увидеть стену, а также стеклянную перегородку и потолок. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я Вернулась!!! 30 дней без своего любименького профиля", - написала Гузь.

Фанаты успели поставить 4 тысячи лайков и написали несколько комментариев, в которых хвалили красоту девушки и ее новое фото.

Ранее мы сообщали, что известная украинская модель и обладательница титула "Мисс Украина – 2018" Леонила Гузь показала новый образ в Инстаграм.

Красотка не перестает будоражить публику новыми и новыми соблазнительными образами. Так, на новом фото она позирует сидя в пикантной позе. На ней надет красный топ и белый жакет, который приспущен с плеч. При этом юбку или брюки модель решила не надевать.

В этот раз Леонила была с завязанными волосами и с ярким вечерним макияжем на лице.

Сообщалось, что обладательница титула "Мисс Украина 2018" Леонила Гузь показала красивую фигуру без одежды.

Модель часто радует подписчиков откровенными снимками. Так, недавно красотка позировала в черном кружевном лифчике, который едва скрывал ее красивую грудь.

Также на Гузь были тонкие черные колготки, сквозь которые были заметны трусики на тонких лямках.

Красотка красиво выгнулась, показав упругую пятую точку и стальной пресс.

Напомним, Мисс Украина в прозрачном боди показала свою главную гордость

А еще Politeka писала, что Мисс Украина похвасталась идеальным телом в еле заметных кружевах

Также Politeka сообщала, что Мисс Украина разделась и показала, за что ее полюбили поклонники



