Известная украинская модель Леонила Гузь показала новый образ в Инстаграм

На фото Гузь позирует в черном прозрачном боди. Через него можно увидеть что-то торчащее. Также благодаря новому образу легко оценить фигуру девушки. В этот раз Леонила была с распущенными волосами и позировала на фоне монотонной стены. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти три тысячи лайков и написали несколько комментариев, в которых хвалили красоту модели, а некоторые предложили бросать жалобы из-за слишком пикантного кадра.

Ранее мы сообщали, что обладательница титула "Мисс Украина 2018" продемонстрировала откровенный образ, а "нетрадиционным" в определенной мере он стал из-за условной скромности в сравнении с другими нарядами стройной красавицы.

На новом опубликованном Леонилой Гузь фото она позирует в кружевном светлом наряде, вероятно, майке и украшениях.

Леониле Гузь 21 год, но модель уже вкусила славы и в Украине ее знают-любят многие. Взять только популярную соцсеть: у артистки более 74 тысяч подписчиков, а ее новые фото, которые Гузь выкладывает с завидной регулярностью, набирают множество лайков за считанные часы.

Вышеупомянутый снимок исключение не стал и фолловеры знаменитости, в очередной раз, "воспели" ее красоту в комментариях под фото.

Сообщалось, что известная украинская модель Леонила Гузь, Мисс Украина 2018, показала домашнее фото.

На фото Гузь позирует в черной толстовке или кофте. Она немного расставила ноги и одну руку спрятала между ними. Леонила решила не надевать обувь и оставила ноги совсем без одежды. Волосы модель оставила распущенными. Гузь в этот раз сидела на чем-то под лестницей.

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