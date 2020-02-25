Обладательница титула "Мисс Украина 2018" продемонстрировала откровенный образ, а "нетрадиционным" в определенной мере он стал из-за условной скромности в сравнении с другими нарядами стройной красавицы

На новом опубликованном Леонилой Гузь фото она позирует в кружевном светлом наряде, вероятно, майке и украшениях. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу знаменитости в Instagram.

Леониле Гузь 21 год, но модель уже вкусила славы и в Украине ее знают-любят многие. Взять только популярную соцсеть: у артистки более 74 тысяч подписчиков, а ее новые фото, которые Гузь выкладывает с завидной регулярностью, набирают множество лайков за считанные часы.

Вышеупомянутый снимок исключение не стал и фолловеры знаменитости, в очередной раз, "воспели" ее красоту в комментариях под фото:

«Идеальная огонь»

«Класс 👌🔥🌹»

«Красивая»

«Идеально»

Отметим также, что геолокация поста отмечена, как Москва, что многих поклонников артистки удивило.

Ранее модель на новых фото модель показала кадры без верхней одежды.

На фото Леонила позирует в топе или бюстгальтере белого цвета и штанах. На голове намотано полотенце, а значит можно предположить, что Гузь только после душа. Под глазами виднеется маска. Модель закрыла глаза и наслаждается моментом. Леонила расположилась на полу, а на фоне можно увидеть газон за окном.

Фанаты не смогли оценить фото модели. Она опубликовала его в сторис, где такая функция отсутствует, как и комментарии.

Напомним и о том, что Леонила Гузь позировала в черном купальнике. В кадре Леонила томно смотрела в объектив, на ее лице виден яркий макияж - особенно визажисты подчеркнули глаза молодой красавицы.

На фото вблизи видны бедра артистки, а также длинные стройные ножки.

Поклонникам нравятся профессиональные снимки Леонилы, они пишут в комментариях о том, что "Мисс Украина 2018" очень привлекательна.

Напомним, соблазнительная Мисс Украина разделась и расставила ноги на камеру

А еще Politeka писала, что Мисс Украина в жаркой позе без одежды свела мужчин с ума

Также Politeka сообщала, что соблазнительная Мисс Украина в белом белье подразнила мужчин