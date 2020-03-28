Популярні моделі, які спеціалізуються на рекламі купальників і нижньої білизни виступають справжньою прикрасою для чоловічих журналів

Politeka зібрала добірку найяскравіших образів зірок Інстаграма в шикарній нижній білизні.

Британська модель Демі Роуз, яку називають юною копією Кім Кардашьян, найчастіше хвалиться своєю фігурою у купальниках, але іноді дівчина одягається в розкішну нижню білизну, яка підкреслює її пишні форми. Такій фігурі будь-хто позаздрить.

Ебігейл Ретчфорд є однією з найбільш високооплачуваних моделей нижньої білизни. У її портфоліо сотні фотографій в найнеймовірніших нарядах. Вона приміряє на себе не тільки ніжні комплекти, але і досить зухвалі шкіряні ремені та бюстгальтери.

Фітнес-модель Ана Чері час від часу теж радує шанувальників знімками в нижній білизні. Вона не спеціалізується на такій рекламі, але іноді дозволяє собі додати перчику в стрічку Інстаграма. Чері має розкішну фігуру з пишними стегнами і жіночним силуетом.

Українська версія Кардашьян Альона Омович теж вміє здивувати відвертими нарядами. Вона вибирає найбільш яскраві і пристрасні образи. Ймовірно, тому у зірки 1,1 мільйон підписників, хоча вона практично не веде свій блог наживо, а лише публікує відфотошоплені фотографії.

Нагадаємо, що апетитна Ебі Ретчфорд в прозорій білизні показала, як зводить з розуму чоловіків: «Бомба».

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