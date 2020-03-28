Популярные модели, специализирующиеся на рекламе купальников и нижнего белья выступают настоящим украшением для мужских журналов

Politeka собрала подборку самых ярких образов звезд Инстаграма в шикарном нижнем белье.

Британская модель Деми Роуз, которую называют юной копией Ким Кардашьян, чаще всего хвалится своей фигурой в купальнике, но иногда девушка облачается в роскошное нижнее белье, которое подчеркивает ее пышные формы. Такой фигуре любая позавидует.

Эбигейл Рэтчфорд является одной и самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья. В ее портфолио сотни фотографий в самых невероятных нарядах. Она примеряет на себя не только нежные комплекты, но и довольно дерзкие кожаные ремни и бюстгальтеры.

Фитнес-модель Ана Чери время от времени тоже радует поклонников снимками в нижнем белье. Она не специализируется на такой рекламе, но иногда позволяет себе добавить перчика в ленту Инстаграма. Чери обладает шикарной фигурой с пышными бедрами и женственным силуэтом.

Украинская версия Кардашьян Алена Омович тоже умеет удивить откровенными нарядами. Она выбирает самые яркие и страстные образы. Вероятно, поэтому у звезды 1,1 миллион подписчиков, хотя она практически не ведет свой блог вживую, а лишь публикует отфотошопленные фотографии.

Напомним, что аппетитная Эби Рэтчфорд в прозрачном белье показала, как сводит с ума мужчин: «Бомба».

Как сообщала Politeka, знойная Ана Чери покрутила прелестями на камеру: тесный топ и мини-шортики ничего не скрыли.

Также Politeka писала, что соблазнительная Деми Роуз засветила лишнее в мини-купальнике: кадры для самых смелых.