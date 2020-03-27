Багато моделей нижньої білизни і купальників не упускають можливість посвітити своїми пишними формами

Рoliteka.net зібрала найбільш відверті знімки зірок Інстаграма, на яких вони залишилися без бюстгальтерів, а на деяких повністю оголеними.

Британська модель Демі Роуз, яку називають юною копією Кім Кардашьян, регулярно світить на камеру своїми формами. Звичайно, правила Інстаграма не дозволяють публікувати повністю оголені знімки, тому модель прикриває інтимні місця руками чи іншими предметами.

Одна з найбільш високооплачуваних моделей нижньої білизни Ебі Ретчфорд постійно дражнить шанувальників фотографіями на межі. Її фігура викликає захоплення у тисяч фанатів по всьому світу. Ебігейл часто з'являється в яскравій нижній білизні, а іноді знімає навіть її.

Українська копія Кардашьян, модель Альона Омович не відстає від своїх зіркових колег. Дівчина не соромиться світити своєю неосяжною груддю. Правда, більшість знімків Омович сильно отфотошоплені.

Фітнес-модель Ана Чері рідко публікує фото зовсім без одягу, але таке трапляється. Одного разу вона повністю роздяглася заради жаркого кадру на пляжі. Звичайно, на такому фото мало що видно, але зате є політ для фантазії.

Нагадаємо, що Демі Роуз, Ебі Ретчфорд, Альона Омович та інші моделі засвітилися на пляжі: гарячі кадри.

Як повідомляла Politeka, апетитна Ебі Ретчфорд в прозорій білизні показала, як зводить з розуму чоловіків: «Бомба».

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