Найпопулярніші моделі купальників і нижньої білизни не перестають радувати своїх шанувальників жаркими фото навіть під час карантину

Politeka.net зібрала найяскравіші фотографії відомих моделей в купальниках.

Юна копія Кім Кардашьян, британська модель Демі Роуз знайшла вихід із ситуації і публікує фотографії в купальнику в закритому басейні. Як бачимо, для зірок Інстаграма карантин – не привід припиняти роботу.

Українська версія Кардашьян, модель Альона Омович накопичила достатньо фотографій з відпочинку у Домініканській республіці, якими тепер ділиться з шанувальниками. Схоже, зірці доведеться піднімати архіви, адже нові фото на відпочинку вона зробить не скоро.

Одна з найбільш високооплачуваних моделей нижньої білизни Ебі Ретчфорд нічого не зупинить. Дівчина одягає купальники вдома на карантині і знімає себе на камеру. На одному знімку вона навіть приміряла маску. Правда, акцент на фото був зроблений зовсім на іншу частину тіла.

Модель і бізнесвуман Кайлі Дженнер поділилася архівних знімком в купальнику, написавши, що мріє знову опинитися в тому моменті.

Фітнес модель Ану Чері не здатний зупинити навіть карантин. Вона продовжує ділитися з шанувальниками жаркими кадрами з повсякденного життя. Правда, деякі з них зроблені вдома.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд посвітила своїм багатством у прозорій білизні: "Зухвало!".

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