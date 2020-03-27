Многие модели нижнего белья и купальников не упускают возможность посветить своими пышными формами

Рoliteka.net собрала самые откровенные снимки звезд Инстаграма, на которых они остались без бюстгальтеров, а на некоторых полностью обнаженными.

Британская модель Деми Роуз, которую называют юной копией Ким Кардашьян, регулярно светит на камеру своими формами. Конечно, правила Инстаграма не позволяют публиковать полностью обнаженные снимки, поэтому модель прикрывает интимные места руками или другими предметами.

Одна из самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья Эби Рэтчфорд постоянно дразнит поклонников фотографиями на грани. Ее фигура вызывает восхищение у тысяч фанатов по всему миру. Эбигейл часто появляется в ярком нижнем белье, а иногда снимает даже его.

Украинская копия Кардашьян, модель Алена Омович не отстает от своих звездных коллег. Девушка не стыдится светить своей необъятной грудью. Правда, большинство снимков Омович сильно отфотошоплены.

Фитнес-модель Ана Чери редко публикует фото совсем без одежды, но такое случается. Однажды она полностью разделась ради жаркого кадра на пляже. Конечно, на таком фото мало что видно, но зато есть полет для фантазии.

Напомним, что Деми Роуз, Эби Рэтчфорд, Алена Омович и другие модели засветились на пляже: горячие кадры.

Как сообщала Politeka, аппетитная Эби Рэтчфорд в прозрачном белье показала, как сводит с ума мужчин: «Бомба».

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян Алена Омович показала до безобразия большие прелести со всех ракурсов: "Космос".