Топ-модель Емілі Ратаковські колись блищала на показах білизняних шоу Victoria’s Secret, а тепер створює особисті бренди і знімається в кіно. Артистка дуже зайнята, але в її щільний графік - як і у графіки багатьох знаменитостей - вніс свої корективи карантин через коронавірус

Зараз зірка проводить час вдома і в компанії свого чоловіка Себастьяна Беар-МакКларда. Так у своїх сторіз в Інста манекенниця показала, як відпочиває з чоловіком... у ліжку. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram кароокої артистки.

На кадрах Ем роздягнена, деякі її прихильники почали писати під останніми постами артистки припущення, що в своїх інтимних сторіз та позує зовсім голою, і обіймає свого коханого. Себ відвернувся і його обличчя не видно, ймовірно, він спав. Ратаковські ж примудрилась зняти такий особистий сімейний ритуал на камеру і похвалитися ним у популярній вищезгаданій соцмережі.

Раніше Ратаковські позувала поряд з красунею-колегою і вони обидві були при цьому в темній мереживній білизні. Прокоментувати фото у шанувальників зірки мережі, ТБ і великого екрану не було можливості, але раніше вони відзначилися просто неймовірною кількістю хвалебних коментарів на адресу Эм: пишуть, що вона красуня, "дияволиця", розкішна крихітка тощо.

Раніше зірка порадувала шанувальників фото зі своїм улюбленим псом Коломбо. На знімках артистка позує з цуценям. Малюк влаштувався у неї на руках.

При цьому Ратаковськи була в бежевій куртці і обтягуючих чорних лосинах.

На інших фото Коломбо постав вже подорослішим. Так, на одному з кадрів Емілі знаходиться на білій постелі, а пес скочив до неї на руки наче цуценя. Собака дивився в камеру, позуючи з коханою господинею.

Нагадаємо, раніше Ем показалася у нижній білизні чорного кольору і топіку. Вона стояла біля крісла боком, що дало возможрность оцінити її пружну п'яту точку. Волосся в цей раз дівчина залишила розпущеним. На тлі можна побачити стіл і стіну з картинами.

"Я повністю забула про цю фотографії на моєму старому лофт в DTLA. Які це були божевільні два з половиною року", - написала Емілі під кадром.

Фанати поставили за дві години майже мільйон лайків і написали безліч коментарів. Користувачі хвалили ідеальну фігуру моделі, а також захоплювалися її зовнішністю.

Нагадаємо, Ратаковські роздяглася і пограла принадами на камеру.

Як повідомляла Politeka, пекуча Ратаковські прямо в ліжку показала, чим займається на карантині.

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