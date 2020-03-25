Популярна модель Ебігейл Рэтчфорд покрасувалася перед дзеркалом топлес

Гаряча американська красуня відома у всьому світі завдяки своїм численним відвертим фотосесіям в нижній білизні і купальниках. Ретчфорд не втомлюється радувати своїх шанувальників новими оновленнями на своїй сторінці в Instagram.

Як передає Politeka, модель поділилася з кадрами своїх архівних фотосесій в розділі Сторіз. На першому знімку Ебігейл позує в гримерці перед дзеркалом. З одягу на моделі тільки чорні трусики, проте вдалий ракурс дозволяє їй не турбуватися про те, що вона засвітить груди. Ебігейл пильно дивиться в дзеркало, на якому помадою написано її ім'я з кокетливими сердечками над літерами.

Ще одним своїм знімком Ретчфорд вирішила нагадати собі про розкішний відпочинок за кордоном. Зараз, коли практично весь світ сидить у карантині через коронавірус, такі спогади особливо актуальні.

На фото модель позує в томній позі сидячи на краю басейну. На ній білий купальник бікіні, який вигідно підкреслює засмагу Ебі. Відкритий фасон купальника демонструє глядачеві підтягнуті сідниці, якими, безсумнівно, пишається модель. Сама Ебі написала, що знімок був зроблений на Багамах.

Втім, шанувальники моделі ніяк не змогли відреагувати на її нові публікації, адже в розділі Сторіз відсутня можливість коментування.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд посвітила своїм багатством у прозорій білизні.

Як повідомляла Politeka, Ебі Ретчфорд ледве вмістила пишні принади в мереживній білизні.

Також Politeka писала, що безсоромна Ретчфорд ледве втримала пишні форми в мікроскопічному бікіні.