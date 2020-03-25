Популярная модель Эбигейл Рэтчфорд покрасовалась перед зеркалом топлес

Горячая американская красотка известна по всему миру благодаря своим многочисленным откровенным фотосессиям в нижнем белье и купальниках. Рэтчфорд не устает радовать своих поклонников новыми обновлениями на своей странице в Инстаграм.

Как передает Politeka, модель поделилась кадрами из своих архивных фотосессий в разделе Сториз. На первом снимке Эбигейл позирует в гримерке перед зеркалом. Из одежды на модели только черные трусики, однако удачный ракурс позволяет ей не беспокоиться о том, что она засветит грудь. Эбигейл пристально смотрит в зеркало, на котором помадой написано ее имя с кокетливыми сердечками над буквами.

Еще одним своим снимком Рэтчфорд решила напомнить себе о роскошном отдыхе за границей. Сейчас, когда практически весь мир сидит в карантине из-за коронавируса, такие воспоминания особенно актуальны.

На фото модель позирует в томной позе сидя на краю бассейна. На ней белый купальник бикини, который выгодно подчеркивает ровный загар Эби. Открытый фасон купальника демонстрирует зрителю подтянутые ягодицы, которыми, несомненно, гордится модель. Сама Эби написала, что снимок был сделан на Багамах.

Впрочем, поклонники модели никак не смогли отреагировать на ее новые публикации, ведь в разделе Сториз отсутствует возможность комментирования.

Напомним, Эби Рэтчфорд посветила своим богатством в прозрачном белье.

Как сообщала Politeka, Эби Рэтчфорд еле вместила пышные прелести в кружевном белье.

Также Politeka писала, что бесстыжая Рэтчфорд едва удержала пышные формы в микроскопическом бикини.