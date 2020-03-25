Російська співачка Тетяна Котова, яка відома широкому загалу як учасниця групи "ВІА Гра", похвалилася фігурою біля басейну

Як передає Politeka.net, артистка-красуня з'явилася на новому опублікованому нею знімку в купальнику і ефектній позі. Так блондинка Котова присіла біля водички і при цьому підняла одну свою ногу вверх, ніби роблячи бризки. На фото Тетяна, схоже, перебувала в прекрасному настрої і розповіла про те, як зараз себе почуває, що робить і до чого прагне:

«Вчора Фейсбук видав мені спогад дворічної давнини про те, що я теж була в цей час на детокс. Дивно, як мій організм налаштувався по весні і вже сам вимагає очищення і перезапуску кожен рік в один час.

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Саме тому зараз я беру участь у марафоні голодування в ... 🌿 Для мене це перший досвід голодування 🙈🙈🙈 Багато запитують «навіщо?» і благають не худнути 😂 Я ж просто хочу під наглядом фахівців струсити і очистити організм, а так як детокс для мене звична справа, то іноді всім нам потрібно пробувати щось нове й несподіване, щоб дати поштовх до оздоровлення всього організму. Це як в тренуваннях - можна побачити прогрес, роблячи роками одні й ті ж вправи.

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Загалом, я зараз перебуваю в повному релаксі і спокої з собою і природою в такому красивому місці, і обов'язково буду ділитися з усіма своїм станом у сторіс. З задоволенням відповім на всі питання і потім розповім підсумки свого експерименту 🙏🏻🤍», - тривало підписала своє нове фото артистка.

Одні підписники з розумінням поставилися до планів зірки, інші - критикують, але майже всі, як один зійшлися на думці, що Котова в прекрасній формі зараз і що фігура у неї просто приголомшлива.

Раніше ми повідомляли, Котова похвалилася у соцмережі власним брендом піжам. Дівчина разом з подружкою позувала на ліжку. Красуні розкуто розкинулися на простирадлах, без тіні збентеження посвітивши принадами.

Раніше ми повідомляли, Котова опублікувала серію архівних фотографій, зроблених під час зйомок кліпу «Adios». За словами артистки, дійство відбувалося два роки тому і принесло чимало сюрпризів.

«Зіпсувалася погода, було страшенно холодно, змінилися плани зйомок, довелося на ходу переробляти сценарій, в результаті танцювали під проливним дощем, при температурі +6, а ми з голими ногами і в майках», - згадувала Тетяна.

Крім того, по прильоту на місце зйомок, з'ясувалося, що загубився багаж з костюмами та косметикою.

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