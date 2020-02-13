Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала новый образ в Инстаграм

На фото Котова позирует в белом пиджаке, при этом не надев нижнее белье. Татьяна уселась на мягкий коврик, сложив ноги под себя и положив между ними руки. Певица в этот раз позировала с распущенными волосами. Рядом можно увидеть книги или что-то подобное, на фоне вазон с цветком, а также большую дверь. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти 10 тысяч лайков под фото. Они также написали несколько комментариев, в которых отмечали красоту Татьяны и ее свежесть, несмотря на возраст.

Ранее мы сообщали, что известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала новый сочный образ в белой майке.

На фото Котова позирует в белой майке, бретельки которой былыи спущенны. Татьяна показала крупным планом свою главную гордость. Позировала певица в этот раз с распущенными волосами. Кроме артистки, на снимке ничего не видно.

"С трепетом и волнением жду завтрашнего дня, ведь завтра я ... Попробуй угадать, что появится в моей жизни?", - написала Котова под фото.

Сообщалось, что популярная исполнительница Татьяна Котова и бывшая участница группы ВИА-Гра показала роскошное тело в откровенном наряде.

«Внимание!!! Во всех моих видео участвуют простые и доступные вещи из магазинов масс-маркета, повторить может каждый», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Котова крутится на камеру в мини-платье, демонстрируя роскошную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Фигура бомба», «идеальное тело», «нельзя быть такой красивой», «возьми меня к себе на съемки плиз», «шикарная», «просто роскошное тело», - пишут они.

Напомним, знойная экс-ВИА Гра подразнила своими богатствами в пикантном декольте

А еще Politeka писала, что роскошная Экс-ВИА Гра показала "взрослое" фото в прозрачном наряде

Также Politeka сообщала, что Сочная экс-ВИА Гра забыла о стыде и потрясла своей красотой в большом декольте



