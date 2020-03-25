Российская певица Татьяна Котова, которая известна широкой публике как участница группы "ВИА Гра", похвасталась фигурой у бассейна

Как передает Politeka.net, артистка-красавица предстала на новом опубликованном ею снимке в купальнике и эффектной позе. Так блондинка Котова присела у водички и при этом подняла одну свою ногу к верху, будто делая брызги. На фото Татьяна, похоже, пребывала в прекрасном расположении духа и рассказала о том, как сейчас себя чувствует, что делает и к чему стремится:

«Вчера Фейсбук выдал мне воспоминание двухлетней давности о том, что я тоже была в это время на детоксе. Удивительно, как мой организм настроился по весне и уже сам требует очищения и перезапуска каждый год в одно время.

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Именно поэтому сейчас я участвую в марафоне голодания в ... 🌿 Для меня это первый опыт голодания 🙈🙈🙈 Многие спрашивают «зачем?» и умоляют не худеть 😂 Я же просто хочу под наблюдением специалистов встряхнуть и очистить организм, а так как детокс для меня привычное дело, то иногда всем нам нужно пробовать что-то новое и неожиданное, чтобы дать толчок к оздоровлению всего организма. Это как в тренировках - нельзя увидеть прогресс, делая годами одни и те же упражнения.

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В целом, я сейчас нахожусь в полном релаксе и спокойствии с собой и природой в таком красивом месте, и обязательно буду делиться со всеми своим состоянием в сторис. С удовольствием отвечу на все вопросы и расскажу потом итоги своего эксперимента 🙏🏻🤍», - продолжительно подписала свое новое фото артистка.

Одни подписчики с пониманием отнеслись к планам звезды, другие - критикуют, но почти все, как один сошлись на мысли, что Котова в прекрасной форме сейчас и что фигура у нее просто потрясающая.

Ранее мы сообщали, Котова похвасталась в соцсети собственным брендом пижам. Девушка вместе с подружкой позировала на кровати. Красавицы раскованно раскинулись на простынях, без тени смущения посветив прелестями.

Ранее мы сообщали, Котова опубликовала серию архивных фотографий, сделанных во время съёмок клипа «Adios». По словам артистки, действо происходило два года назад и преподнесло немало сюрпризов.

«Испортилась погода, было жутко холодно, изменились планы съёмок, пришлось на ходу переделывать сценарий, в итоге танцевали под проливным дождём при температуре +6, а мы с голыми ногами и в майках», - вспоминала Татьяна.

Кроме того, по прилету на место съемок, выяснилось, что потерялся багаж с костюмами и косметикой.

Напомним, знойная блондинка из ВИА Гра раскорячилась прямо на полу ради пикантного фото

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