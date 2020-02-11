Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала новый сочный образ в белой майке

На фото Котова позирует в белой майке, бретельки которой былыи спущенны. Татьяна показала крупным планом свою главную гордость. Позировала певица в этот раз с распущенными волосами. Кроме артистки, на снимке ничего не видно. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"С трепетом и волнением жду завтрашнего дня, ведь завтра я ... Попробуй угадать, что появится в моей жизни?", - написала Котова под фото.

Фанаты успели поставить более 10 тысяч лайков и написали много комментариев:

"Новая сумочка?", "Ребенок", "Две полоски", "Какая - то возможность. То, чего хотела давно. А фото невероятное . Фото фот. Такое редко получается. Совпадение света, цвета и всего", "Выходишь замуж", "Новая песня".

Ранее мы сообщали, что 34-летняя российская певица Татьяна Котова, бывшая участница группы "ВИА Гра", заняла одно из судейских мест во время кастинга на конкурс красоты "Мисс Россия-2020".

Девушка поделилась кадрами события в своем микроблоге в Инстаграм. Котова, будто Барби, предстала в ярком розовом цвете. На артистке пиджак сочного оттенка, который выгодно подчеркнул зону декольте, от которой невозможно отвести взгляд. Идеальная укладка и яркий макияж дополнили образ.

Сообщалось, что известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала новое фото, где она позирует в юбке.

На снимке Татьяна показывает себя в черной блузке и белой юбке. Образ дополнила Котова большими серьгами. Волосы решила певица не завязывать в хвост, а распустила и взялась руками, придавая им объем. Татьяна в этот раз сидела на стульчике за столом на площадке. На фоне можно увидеть мощеную брусчаткой улицу.

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