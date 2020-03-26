Популярнейшие модели купальников и нижнего белья не перестают радовать своих поклонников жаркими фото даже во время карантина

Politeka.net собрала самые яркие фотографии известных моделей в купальниках.

Юная копия Ким Кардашьян, британская модель Деми Роуз нашла выход из ситуации и публикует фотографии в купальнике в закрытом бассейне. Как видим, для звезд Инстаграма карантин – не повод прекращать работу.

Украинская версия Кардашьян, модель Алена Омович накопила достаточно фотографий с отдыха в Доминиканской республики, которыми теперь делится с поклонниками. Похоже, звезде придется поднимать архивы, ведь новые фото на отдыхе она сделает не скоро.

Одну из самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья Эби Рэтчфорд ничего не остановит. Девушка надевает купальники дома на карантине и снимает себя на камеру. На одном снимке она даже примеряла маску. Правда, акцент на фото был сделан совсем на другую часть тела.

Модель и бизнесвуман Кайли Дженнер поделилась архивным снимком в купальнике, написав, что мечтает снова оказаться в том моменте.

Фитнес модель Ану Чери не способен остановить даже карантин. Она продолжает делиться с поклонниками жаркими кадрами из повседневной жизни. Правда, некоторые из них сделаны дома.

Напомним, что Эби Рэтчфорд посветила своим богатством в прозрачном белье: "Дерзко!".

Ранее Politeka писала, что Алена Омович посветила сочными прелестями в дерзкой косухе: «самые вкусные ракурсы».

Также Politeka писала, что Деми Роуз похвасталась шикарными формами прямо в постели: "Просто закачаться".