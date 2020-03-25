Британська модель і інстадіва Демі Роуз, яку називають юною Кім Кардашьян, постала перед шанувальниками у гарячому образі

Красуня позувала на білій постелі і виглядала дуже задоволеною, пише Politeka.net.

Демі Роуз була в чорній футболці з золотим написом. Одяг підкреслив пишні груди зірки і її тонку талію.

Довжина футболки дозволила помилуватися стрункими ніжками і пишними стегнами.

Шкіра блищала під впливом фотоспалаха.

Демі лежала з закритими очима, її хвилясте волосся впало над головою. Красуня посміхалася, піднісши руки до голови.

За вісім годин пост зібрав понад 170 тисяч лайків.

Користувачі мережі захоплювалися красою моделі.

Чоловіки пропонували Роуз руку серце, писали, яка вона чудова і краще за неї не знайти.

Жінки також захопилися формами красуні, деякі навіть зізналися, що заздрять їй. І, дійсно, фігура у Демі просто закачатися, і варта не тільки таких слів.

Нагадаємо, Демі Роуз постала в обтягуючому вбранні, яке виділило її немаленькі принади.

Топ ледь утримував значні форми інстадіви, натягнувшись на них. Не можна було не помітити і пружний прес з тонкою талією. Також на красуні були спортивні штани.

Демі розпустила довге волосся і виглядала дуже свіжо і щасливо поруч зі своєю не менш чудовою подругою.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз постала в Сториз в обтягуючому топі з великим декольте, а також лежачи в ліжку "представила" публіці свого маленького друга - песика темного забарвлення.

Крім того, модель позувала на камеру в яскравому роздільному купальнику і при цьому засвітила свої великі груди.

Демі посміхалася на камеру і крутилася туди-сюди з розпущеним волоссям.

Нагадаємо також, що Демі Роуз стояла в чорному пеньюарі, який місцями просвічується. Роуз стоїть до камери спиною, випнувши свою «п'яту точку», яка представлена у всій красі. Через тонку тканину всі принади зірки стали надбанням громадськості.

За день фото Роуз набрало понад 700 тисяч лайків. Шанувальники в захваті від зовнішності молодої моделі.

Нагадаємо, що спекотна Демі Роуз блиснула солодкими місцями прямо в машині: "Неймовірна!".

Як повідомляла Politeka, гаряча Демі Роуз у невидимому білизна показала значний бюст: таку красу не заховати.

Також Politeka писала, що Демі Роуз скинула все зайве і показала свої ласощі: побачене змусить вас пускати слину.