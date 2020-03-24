Модель Анастасія Квітко похвалилася пишними формами в обтягуючому костюмі

Instagram-модель, яка встигла прославитися як «російська Кардашьян» не перестає дивувати своїх численних шанувальників спекотними кадрами, які демонструють її вражаючу фігуру. Навіть під час карантину Квітко активно веде свій Instagram, викладаючи нові фото і відео в спокусливих образах.

На цей раз російська красуня поділилася коротким відео, в якому вона неспішно прогулюється по вулиці, пише Politeka. Квітко одягнена в однотонний чорний повністю закритий костюм. Втім, навіть відсутність декольте і глибоких вирізів не допомогла приховати пишні форми моделі: обтягуючий костюм демонструє всі вигини її фігури.

Квітко демонструє справжню модельну ходу, періодично зупиняючись, щоб поправити волосся.

Шанувальники моделі в коментарях сходять з розуму від її краси. Дівчину називають «королевою» і справжньою красунею.

До цього ми писали, що Анастасія Квітко порадувала підписників новим знімком, на якому показала груди.

Квітко позувала в білому топі на гудзиках і тонких бретельках. Верх натянулся на величезній грудей зірки так, що гудзики ледь не відривалися. Тканина пішли, ледве втримуючи груди.

Також на моделі була довга спідниця з незвичайної тканини.

Анастасія позувала на дивані, піднісши руку до волосся і показавши свій браслет.

Дівчина з легким блиском на губах посміхнулася в камеру, дивлячись з-під пишних вій у камеру.

За вісім годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та коментарів.

Також ми писали, що Квітко порадувала пікантними знімками з імпровізованої фотосесії.

«Насолоджуюся прогулянкою до балкона», - говорилося в підписі до фото.

На опублікованих знімках Квітко позує в елегантній мікроскопічній білизні, яка мінімально прикриває тіло дівчини. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

Нагадаємо, російська Кардашьян в крихітній білизні ледве втримала свою пишну красу.

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Також Politeka писала, що російська Кардашьян затягнула величезні принади малюсіньким топом.