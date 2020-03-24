Популярна модель Демі Роуз порадувала шанувальників новими розкішними знімками з відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує в міні-бікіні, виставивши напоказ розкішне тіло. Як можна помітити, Роуз відтягнула бюстгальтер, максимально оголивши розкішні форми. Сам купальник зроблений в леопардовому стилі.

Однак шанувальники зірки залишилися безмовні – кадри були викинуті в Сторіс.

До цього ми писали, що инстадива Демі Роуз, яку називають юної Кім Кардашьян через "наявність" у останньої пишного бюста і об'ємних сідниць, покрасувалася в ліжку з одним, а також в крихітному купальнику

Зірка показала у своїх сториз чимало відвертих кадрів.

Так, на відео зірка мережі з'явилася в обтягуючому топі з великим декольте, а також лежачи в ліжку "представила" публіці свого маленького друга - песика темного забарвлення. Крім того, модель позувала на камеру в яскравому роздільному купальнику і при цьому засвітила свою велику груди.

Демі посміхалася на камеру і крутилася туди-сюди з розпущеним волоссям. Зазначимо, що у шанувальників зірки не було можливості прокоментувати її кадри, але раніше вони неодноразово відзначали, що Демі - вгору бажань більшості чоловіків світу, вона мила, красива і дуже приваблива.

Нагадаємо, молода копія Кардашьян затягнула свої м'ячі тонким шовком.

Як повідомляла Politeka, сукня Демі Роуз зрадницьки відкрило непристойні місця: розглянути можна все.

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