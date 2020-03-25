Від моделі не можна відірвати погляду

Американська фітнес-модель Ніколь Амато записала сториз в Instagram, на яких вразила фігурою

Зірка часто публікує фото і відео, не втомлюючись виставляти свої соковиті форми, пише Рoliteka.net.

Цього разу зірка з'явилася в короткому тісному спортивному топі, який виділив її пружні груди. Довжина топа дозволила розглянути сталевий прес моделі.

Тонку талію підкреслили тісні лосини на високій посадці: "Ось це тіло!".

Дівчина на одному з кадрів була в кепці, а в інших распутила довге чорне волосся.

Красуня застосовувала фільтри в Instagram і розмовляла з підписниками.

Якщо б фото були опубліковані не в сториз, то вони б набрали масу коментарів та лайків від підписників, як і інші пости моделі.

Нагадаємо, Ніколь Амато родом з Гаваїв, але зараз постійно живе в Майамі і Нью-Йорку.

Дівчина займається балетом і йогою. Також вона дотримується дієти.

Красуню помітили модельні агентства, з одним із них вона уклала контракт. Назва компанії "Ford Agency". Тепер фітнес-модель бере участь у європейських зйомках, в тому числі в рекламах.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато крупним планом показала своє обличчя з фільтром у вигляді квіточки за вушком. Далі зірка нахилила камеру і похваталась пишними грудьми.

На моделі був незвичний ліфчик, який мав не тільки застібку у звичному місці, але і на шиї зірки, завдяки довгій лямці.

Образ моделі завершили сережки у вухах і годинник на руці.

Нагадаємо також, що Ніколь Амато позувала в зелених рослинах. Вона трохи вигнулась і продемонструвала свій пружний прес.

Незважаючи на те, що великі груди були сховані під білим малюнком, все одно вони сильно виділялися і відвести від неї погляду було неможливо.

Великі груди, сталевий прес, тонка талія і подкачені ніжки - в Амато ідеально все.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато сховалася покривалом, з-під якого виднілося оголене тіло зірки. Зірка ніби обняла тканину ногами.

Модель витягла руки, поклавши одну з них на грудях, а другою - доторкнулась до лиця. Дівчина подивилася в камеру і посміхнулася.

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