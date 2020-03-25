От модели нельзя оторвать взгляда

Американская фитнес-модель Николь Амато записала сториз в Инстаграм, на которых впечатлила фигурой

Звезда часто публикует фото и видео, не уставая выставлять свои сочные формы, пишет Рoliteka.net.

В это раз звезда предстала в коротком тесном спортивном топе, который выделил ее упругую грудь. Длина топа позволила рассмотреть стальной пресс модели.

Тонкую талию подчеркнули тесные лосины на высокой посадке: "Вот это тело!".

Девушка на одном из кадров была в кепке, а в других распутила длинные черные волосы.

Красотка применяла фильтры в Инстаграм и разговаривала с подписчиками.

Если бы фото были опубликованы не в сториз, то они бы набрали массу комментариев и лайков от подписчиков, как и остальные посты модели.

Напомним, Николь Амато родом из Гавайев, но сейчас постоянно живет в Майами и Нью-Йорке.

Девушка занимается балетом и йогой. Также она соблюдает диету.

Красотку заметили модельные агентства, с одним из них она заключила контракт. Название компании "Ford Agency". Теперь фитнес-модель берет участие в европейских съемках, в том числе в рекламах.

Ранее сообщалось, что Николь Амато показала крупным планом свое лицо с фильтром в виде цветочка за ушком. Далее звезда наклонила камеру и похваталась пышной грудью.

На модели был необычный лифчик, который имел не только застежку в привычном месте, но и на шее звезды, благодаря длинной лямке.

Образ модели завершили сережки в ушах и часы на руке.

Напомним также, что Николь Амато позировала в зеленых растениях. Она немного выгнулась и продемонстрировала свой упругий пресс.

Несмотря на то, что большая грудь была скрыта под белым рисунком, все равно она сильно выделялась и отвести от нее взгляда было невозможно.

Большая грудь, стальной пресс, тонкая талия и подкаченные ножки - в Амато идеально все.

Ранее сообщалось, что Николь Амато укрылась покрывалом, из-под которого проглядывалось обнаженное тело звезды. Звезда будто обняла ткань ногами.

Модель вытащила руки, положив одну из них на груди, а второй - прикоснулась к лицу. Девушка посмотрела в камеру и улыбнулась.

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