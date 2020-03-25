Відома співачка, колишня солістка групи "Серебро", Ольга Серябкіна (Molly) похвалилася формами у відвертому вбранні

У красуні багато шанувальників, які створюють у соцмережах фан-сторінки, пише Politeka.net. Так, деякий час тому в одній з груп з'явилося архівне фото красуні.

На знімку Оля Серябкіна була у чорному бікіні. Великі трикутники одночасно прикривали і виділяли пишні груди зірки. А плавки з високою посадкою ідеально сіли на її сідницях. Зверху знаменитість наділа сіточку, що додало образу певної пікантності.

На фото можна помітити пружний прес, тонку талію й стрункі ніжки співачки. Від фігури не можна відвести погляду.

Оля подивилася в камеру, відкривши пухкі губи. В цей час розпущене волосся артистки розвивав вітер.

Варто відзначити, що фото було зроблено на природі і Ольга позувала, притулившись до дерева.

"Вигадав якийсь нероба, що буває любов на землі 🌏✨⚡️🔥🌈☀️🌪🌊", - підписали знімок автори посту.

За 13 годин пост зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Ахматова", "Двадцять перше, ніч, понеділок", "Буває ❤️", "Яка ж Класна су**а 😍 👍", "... А на воді... На яхті...!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🤣😅😂", "Любов це егоїзм і себелюбство, хоча і солодкі...)))", "Ти прекрасний ніжний ангел", "Послухав тут як щось нове "Серебро"...багато думав...)", "Дуже красива жінка", "Цей нероба, лише Господь Бог. І все, що нам всім потрібно - це любов..", "Ольга, ти вийдеш за мене?", "така сексі супер", "Тяжко тобі...", "Ви дуже красиві", "Трудоголік поклав утомлені руки, і сказав: Любов всього лише від нудьги)))", "Так за якихось сім днів❤️", "Ну молодець! Супер! Так і живемо)", "Як ти розумієш і відчуваєш, що любиш немає ? Поділися з нами пташеня)", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Серябкіна позувала в короткій зеленій сукні з яскравим принтом. Артистка засвітила свої стрункі ніжки, однак наряд був вільним, і, крім грудей, нічого не виділив у фігурі.

На обличчі красуні виділялися темні брови і пишні вії.

Нагадаємо, экс-солістка "Срібло" вразила шикарними формами в сіточці і чорній шкірі.

Як повідомляла Politeka, пишногруда екс-солістка "Срібло" посвітила солодкими місцями в одній сіточці.

Також Politeka писала, що экс-солістка «Срібло» в шкіряному вбранні застигла в непристойній позі.