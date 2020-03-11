Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", решила поднять тему коронавируса в своем посте в Инстаграм

Правда, звезда подняла тему моды в этом вопросе, пишет Politeka.net. Артистка обнародовала видео, на котором она позирует во всем черном. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Звезда предстала перед подписчиками в блестящем головном уборе и с прикрытым ртом такой же ткани. В районе губ на прозрачной повязке видна вышивка.

Из одежды на певице черный топ с сеточкой на груди, а сверху кожаная куртка. Топ подчеркнул пышные прелести звезды. Выглядит она просто идеально.

Оля сидит на кресле, а позади нее в это время работает стилист.

"COVID-19 модный момент 😷", - подписаны кадры.

Пости за 40 минут видео посмотрели около 35 тысяч раз.

"Маска нужна кто болеет ☝🏻", "Не совсем хиджаб, но тоже неплохо😅", "Решила замуж за шейха выйти😂😂😂", "Что то нас ждет🔥🔥🔥", "Оля привет ❤️❤️❤️выходи за меня замуж я миллионер я тебе на свадьбу аэропорт подарю или страну какую нибудь ❤️❤️❤️😍😍😍😍", "Чёрная любовь", "Девочка Агонь", "Вот эта дизааайн🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻", "Оля.. ещё и в чёрном - вообще бомба 😍🔥💣🖤", "Красивая на 100%", "Одень уже балаКлаву!!!😂", "Шамаханская царица прям😂", "Оленька милая девушка, ты всегда мне нравится. Я принимаю тебя такая, какая ты есть. Ты самая хорошая и красивая девушка на этом свете....", "Я почему то так и думал, что ты закончишь скромной красавицей в парандже, Оленька", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Серябкина позировала в черном топе с пикантным вырезом и сеточкой в районе груди.

Прелести Серябкиной выпирают и кажется вот-вот покажется нечто самое сокровенное. Сверху Оля надела блестящую куртку.

Звезда стояла в анфас, будто вытянув вперед пухлые губки. На ее лице также выделяются брови и пышные черные реснички. Оля не улыбается, но остается все такой же красивой.

Ранее сообщалось, что Оля Серябкина разлеглась на, вероятно, газоне в штанах, "шлепках", кофте и майке, которая плотно облягла пышную грудь знаменитости.

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила "персики" в белье.