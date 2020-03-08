Певица Оля Серябкина, которая раньше входила в группу «Серебро» порадовала пикантной фотосессией в кожаном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Content killer. Сегодня не могу остановиться )) И не надо выбирать одну из фоток. Мне нравятся все три 😈», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Серябкина позирует в кожаном наряде, поверх которого решила набросить джинсовую курточку. Как можно заметить, некоторые позы звезды были не очень приличными, однако девушку это явно не смущает.

«Ура», «Потому что нельзя быть на свете красивой такой», «у меня пошлых мыслей возникло, при виде этих фото, почему-то», «И ещё захотел укусить теб за поп🦊 такая заманчивая», «все три супер», - пишут они.

Ранее мы писали, что певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", любит хвастаться своей роскошной фигурой.

На одном из последних фото, размещенных в Инстаграм звезда снова выставила напоказ свои прелести.

Оля позировала в пикантной позе - лежа, будто возле окна. Девушка подняла одну руку, схватившись за стену. На артистке был заметен темный манюкюр. Для фото Серябкина выбрала белое обтягивающее платье без нижнего белья.

Наряд выделил все достоинства фигуры звезды: ее тонкую талию и пышную грудь.

Певица смотрела в камеру своими чуть ли не черными глазами и приоткрыла губы.

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила "персики" в белье.