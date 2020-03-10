Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", поразила идеальными формами

Звезда часто публикует откровенные фото, которые потом разлетаются по сети, пишет Politeka.net. Так, недавно один из снимков появился в фан-группе звезды в Инстаграм.

На фото певица позировала у стены с тарелками. Артистка выбрала черный топ с пикантным вырезом и сеточкой в районе груди.

Прелести Серябкиной выпирают и кажется вот-вот покажется нечто самое сокровенное. Сверху Оля надела блестящую куртку.

Звезда стояла в анфас, будто вытянув вперед пухлые губки. На ее лиуе также выделяются брови и пышные черные ресничик. Оля не улыбается, но остается все такой же красивой.

"Здесь я не нужна, Там я невозможна", - подписали снимок авторы поста.

Почти за 40 минут пост собрал более 500 лайков и немного комментариев.

"Не весело как то )", "Весенняя депрессуха😉 ничего💜 скоро всё наладится", "Люблю❤️", "Но ты постояна 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️", "Божественная", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Серябкина позировала в кожаном наряде, поверх которого решила набросить джинсовую курточку.

Поза звезды была не очень приличной, однако девушку это явно не смущает.

«Content killer. Сегодня не могу остановиться )) И не надо выбирать одну из фоток. Мне нравятся все», - говорится в подписи.

Поклонники тут же дали свои комментарии.

«Ура», «Потому что нельзя быть на свете красивой такой», «у меня пошлых мыслей возникло, при виде этих фото, почему-то», - написали они.

Ранее мы писали, что Оля Серябкина позировала в пикантной позе - лежа, будто возле окна. Девушка подняла одну руку, схватившись за стену. На артистке был заметен темный маникюр. Для фото Серябкина выбрала белое обтягивающее платье без нижнего белья.

Наряд выделил все достоинства фигуры звезды: ее тонкую талию и пышную грудь.

Напомним также, что Оля Серябкина предстала в синем топике, на голое тело. Верх едва не сползал с пышной груди.

Во время фото артистка резко подняла голову, что дало в итоге впечатление, будто волосы красотки встали дыбом.

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила "персики" в белье.